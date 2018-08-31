İş aracı kullanılmaz hale geldi

Değirmenlik – Girne anayolunda dün taş ocaklarında çalışan bir iş aracı kül oldu. Paletli iş aracının hidrolik hortumunun patlaması sonucu meydana gelen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Polis yangınlar ilgili şu bilgileri paylaştı; 30.08.2018 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Değirmenlik taş ocakları mevkiinde faaliyet gösteren Üstaş taş ocakları içerisinde, çalışır durumda olan paletli iş aracı (ekskavatör), kamyona taş yüklediği bir esnada hidrolik hortumunun patlayarak ısınmış yağların aracın egzoz ve makine kısmına temas etmesi sonucu araçta bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araçta büyük oranda maddi hasar meydana gelerek kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.