İrsen Küçük yoğun bakımdan çıktı
Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, yaşadığı gribal enfeksiyon sonrası tedbir amaçlı alındığı yarı yoğun bakımdan çıktı.
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Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, yaşadığı gribal enfeksiyon sonrası tedbir amaçlı alındığı yarı yoğun bakımdan çıktı.
Kıbrıs’ın güneyindeki Amerikan Medikal Merkezi’nde tedavi altına bulunan Küçük, tedavisinde yaşanan ilerleme sonrası normal servise alındı. Küçük’ün tedavisine devam ediliyor.
Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Kıbrıs’ın güneyindeki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’nde Ocak ayında müşahede altına alınmıştı.
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Etiketler : irsen küçük, sağlık
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