İrsen Küçük yaşamını yitirdi

Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük, bu sabah 06.30’da tedavi gördüğü Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Amerikan Medikal Merkezi’nde vefat etti.

İrsen Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren İrsen Küçük, 20 Şubat’ta taburcu olarak evine dönmüş ancak 2 Mart’ta kötüleşmesi nedeniyle tekrar Merkez’e yatırılmıştı.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün cenazesiyle ilgili açıklama daha sonra yapılacak.

AKINCI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah yaşamını yitiren eski başbakanlardan İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük’ü arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Küçük’ün ölümüyle ilgili taziye mesajında ise şöyle dedi:

"Kıbrıs Türk Toplumuna, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet vermiş olan ve son dönemde ciddi sağlık sorunları bulunan İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı'dan rahmet, başta değerli eşi ve tüm yakınları ile toplumumuza başsağlığı dilerim."

TATAR MESAJ YAYIMLADI

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlardan İrsen Küçük’ün bu sabah vefat etmesi dolayısı ile bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, eski Başbakanlardan değerli büyüğümüz İrsen Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İrsen Küçük, milli mücadelemize, partimize ve ülkemize hizmetleri ile tarihimizdeki yerini çoktan almış, unutulmayacaklar arasına adını yazdırmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı ve partimiz onun Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, UBP Genel Sekreteri, UBP Genel Başkanı, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak verdiği hizmetleri hep anacaktır.

Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine, Ulusal Birlik Partisi’ne ve Halkımıza başsağlığı diliyorum.”

ÖZGEÇMİŞİ

İrsen Küçük KKTC eski başbakanı. Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün yeğenidir.

1940 yılında Lefkoşa'da doğan İrsen Küçük, 1962 yılında kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1966 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Toprak muhafaza ve Zirai Sulama konularında yüksek lisans yaptıktan sonra 1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Teşkilatında İşletme Mühendisi olarak çalıştı. Ardından 1968 - 1973 yıllarında olmak üzere 5 yıl boyunca Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesinde görev yaptı. 1973 yılında istifa ederek kendine ait olarak açtığı işletmede Tarım ve Hayvancılık alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu devirde Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

1976 ve 1981 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1983 yılı aralık ayında oluşturulan kurucu meclise üye seçildi ve anayasa çalışmalarına katıldı.

Mustafa Çağatay ve Nejat Konuk başkanlığında kurulan hükümetlerde 1976 -1981 ve 1982 -1983 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı ile 1981-1982 yılları arasında Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu.1993 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden tekrar Lefkoşa Milletvekili seçildi. Bu seçimler sonucu oluşturulan UBP - TKP Koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldı. Yine 2001 yılı Haziran ayında oluşturulan UBP - DP koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevine devam etti. 2004 yılında partisi muhalefete düşünce bu görevinden ayrıldı ve bu devrede UBP Genel Sekreterliği'ne seçildi. UBP, 2009 yılında seçimleri kazanıp hükümet kurulduğunda kabinede görev almadı. 2010 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Derviş Eroğlu seçilince boş kalan UBP genel başkanlığına vekalet eden Küçük, toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümet kurmaya hak kazandı. Aralık 2010'da yapılan olağan kurultayda yeniden genel başkan seçildi ve bir süre Başbakanlık yaptı.

İngilizce ve Rumca bilen İrsen Küçük, evli ve iki çocuk babasıydı.