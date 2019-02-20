İrsen Küçük hastaneden taburcu oluyor

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu oluyor. 27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Kıbrıs’ın güneyindeki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük, bugün taburcu oluyor.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından normal servise alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.