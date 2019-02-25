İrlanda’nın ulusal günü Larnaka’da kutlanacak

İrlanda’nın ulusal günü olan St Patrick’s Day, (Aziz Patrick Günü) 17 Mart Pazar günü Larnaka’da kutlanacak.

Kutlamalarda geleneksel danslar, müzikler ve yemekler yanında, İrlanda’nın milli sporu olan “hurling” de yer alacak.

Saat 15.00’de sahilde başlayacak olan etkinlik, 18.00’e kadar devam edecek.