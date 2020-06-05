Irkçılığı önlemek için ne yapıyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek ABD’nin Minneapolis eyaletinde, 25 Mayıs 2020 tarihinde elleri kelepçeli George Floyd’un polis memuru tarafından nefesi kesilerek, hunharca öldürülmesi ve akabinde patlak veren polis şiddeti ve ırkçılık karşı gösterilere karşı ABD Başkanı’nın tavrı karşısında sessiz kalan AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nu eleştirdi.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soru önergesinde ABD'deki polis memurlarının tutuklama sırasında ırkçı davranışta bulundukları suçlamasının bir ilk olmadığını ve Kentucky'de askerler ve göstericiler arasındaki çatışma sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini kaydetti.

AP Üyesi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu veya Avrupa Birliği Konseyi’nden bugüne kadar resmi bir açıklama gelmediğini belirtti ve Avrupa Komisyonu’na sordu: “ABD'de birçok Afroamerikan’ın hayatına mal olan ırk temelli ayrımcılık olaylarını ve ABD Başkanı'nın halk gösterilerine karşı Ulusal Muhafızları ve ABD Ordusu’nu harekete geçirme tehdidini açıkça kınıyor musunuz?”

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönlendirdiği soru önergesinde Avrupa’daki ırkçılığa ve polis şiddetine de değindi. Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı’nın (European Network Against Racism) COVID-19 salgınının Avrupa’nın etnik azınlıkları daha olumsuz etkilediğini ve bunun nedeninin Avrupa’daki ırkçılığa dayalı önyargılar ve polis şiddeti olduğunu ortaya koyduğunu belirten Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na Üye Devletler ile birlikte polis güçlerinin ırkçı eylemlerini önlemek için ne gibi önlemler aldığı sorusunu da yöneltti.