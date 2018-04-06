Irkçılığa karşı “Çeşitlilik Festivali”

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor.



AB Bilgi Merkezi, tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından organize edilen festival 10 Nisan Salı günü Lefkoşa Kumarcılar Hanı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 15:00’deki açılışın ardından 17:00’ye kadar sürecek olan festival kapsamında Fransız Kültür Derneği, Alman Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Akova Kadınlar Derneği, MAGEM, Rus Dili konuşanlar Derneği, Sivil Alan ve YDÜ Filistinli Öğrenciler Topluluğu’nun bilgi masaları yer alacak.

Etkinlikte ayrıca Fransız şarkıları seslendirilecek; Pakistanlı, Afgan ve Ukraynalı Öğrenci Toplulukları ile YDÜ öğrencileri performans sergileyecek.



