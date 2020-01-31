'Irkçı ve faşist tutumlar zarar veriyor'

Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Parlamento’sunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olmasını kınayarak ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: Avrupa Parlamento’sunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır. Avrupa Parlamentosu gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olay, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır.