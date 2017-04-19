İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı!
Gazeteci İrfan Değirmenci'nin evine silahlı saldırı düzenlendi.
A+A-
Referandum kararının ardından Kanal D'deki işine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci'nin evine silahlı saldırı düzenlendi.
Değirmenci'nin evi bu sabah saatlerinde kurşunlandı.
Değirmenci tarafından yapılan açıklamada, "Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. 'Serseri kurşun' ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın." ifadeleri kullanıldı.
Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler : İrfan Değirmenci, türkiye
Önceki ve Sonraki Haberler