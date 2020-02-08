“İrademize,demokrasimize müdahaleyi reddederiz”

CTP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine, iradesine kimden ve nereden gelirse gelsin tüm müdahaleleri reddederiz” dendi.

Açıklama devamla şöyle:

“Kıbrıslı Türkler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi gelecekleri için toplumsal varoluş mücadelesini sürdürecek, bunun için diyalog ve haysiyetle yolunu yürüyecektir.

Kıbrıslı Türklerin hedefi, ilhak ya da entegrasyon değil, siyasi eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sağlanacak bir barış ile dünyaya bağlanmaktır. Bir kez daha yineliyoruz ki çatışmaya değil uzlaşıya, tüm dünya ile doğru zeminde iyi ilişkilere ihtiyacımız vardır”.