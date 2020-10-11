Gönyeli ilkokulundaki 65 numaralı sandıkta oyunu kullanan CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, halkı sandığa çağırdı, “İrademize sahip çıkalım” dedi.

“Çok zor bir seçim dönemini geride bıraktık” diyen Erhürman, salgın koşullarında seçim yapmanın kolay olmadığını anlattı.

Erhürman sandık başında şunları söyledi: “Vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesinin ortaya konması gereken bir seçimdir. Vatandaşlarımızın da heyecanla oylarını kullanacaklarından eminim. Halkımıza hayırlı olsun.”