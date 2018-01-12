“İrade Ankara’da değil, BİZDEDİR!”

Sendikal Platform’a üye örgütler, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun koalisyon yapmayız söylemlerinin bir kenara bırakılması açıklamasına tepki gösterdi. Sendikal Platform içinde yer alan KTOEÖS, KTÖS, GÜÇ-SEN, KTAMS, KOOPSEN, DEVİŞ, BASIN-SEN, DAÜ-SEN, ÇAĞ-SEN, BES tarafından “İrade Ankara’da değil bizdedir” başlığıyla yapılan yazılı ortak açıklamada, “Sayın Çavuşoğlu, ülkemizin değil kendi ülkenizin dışişleri bakanı olduğunuzu size hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle

Türkiye Dışişleri bakanı Sn. Çavuşoğlu ülkemizde gerçekleştirilen erken seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini salık vererek uygulanan seçim sistemini eleştirip başkanlık sistemini gündeme getirdiği beyanatında Kıbrıs sorunuyla ilgili de yeni parametrelerden bahsetti.

Sayın Çavuşoğlu, ülkemizin değil kendi ülkenizin dışişleri bakanı olduğunuzu size hatırlatmak isteriz. Size de, referandum konusunu dile getiren Sn. Meral Akşener'e de bir kez daha ifade etmek isteriz ki yıllardır sürdürdüğünüz müdahaleler, baskılar, entegrasyon politikaları ve dönüştürme çalışmaları yanlıştır. Biz Kıbrıslı Türkler toplumsal varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldik. Kimliğimize, nüfusumuza, demokrasimize, kültürümüze, eğitimimize, içişlerimize yapılan hiçbir baskı ve müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Bu dayatmalarınız ve ülkemizi yöneten birçok işbirlikçi hükümet tarafından uygulamaya konan politikalarla yarattığınız bu alt yönetim düzeni kabul edilemezdir. Yapılan yanlış politikalarla Türkiye Halkı ile Kıbrıs Türk Toplumunu karşı karşıya getirmektesiniz.

Nüfus politikanız ve yapılan vatandaşlıklarla irademizi elimizden alma çalışmalarınız sonucu seçimler sonrası oluşan tabloda bir kadın vekile ağza alınmayacak küfür ve hakarette bulunup yargılanmış hüküm giymiş ve fikir özgürlüğüne karşı açıkça şiddet ve işkence çağrısı yapan kişilerin bile vekil olabildiği bir düzen yarattınız.

Türkiyeli partisi, Türkiyeli örgütleri, vakıfları, dernekleri, sendikaları, ilahiyat okulu gibi tehlikeli çatışma alanları oluşturmak istemektesiniz. Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yaptırarak toplumumuzu çatışmaya, bölünmeye götürecek bir düzen yarattınız.

Gazinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının ülkemizde cirit attığı bir düzen yarattınız. Özelleştirme, ekonomik paketler ve çıkarttırdığınız yasalarla bizleri göç etme noktasına getiren, üretimi bitiren bir düzen yarattınız. Peşkeş çekilen arazilerle çevrenin yok edildiği, yanlış eğitim, sağlık politikalarıyla nitelikli temel kamusal hizmetleri bitirdiğiniz bir düzen yarattınız. Siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalar ve toplum mühendisliği çabalarınız çok tehlikeli boyuta doğru gitmekte, hedeflediğiniz düzen bizleri yok oluşa sürüklemektedir.

Sayın Çavuşoğlu, size bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Kıbrıs'ta var olan demokrasiye müdahale etmek değil, saygı duymak, Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs’taki eşit statüsüne ve Dünyadaki varlığına saygı göstermek zorundasınız.

İrade Ankara’da değil BİZDEDİR!

Tüm müdahalelerinize, dayatmalarınıza, yarattığınız düzene ve işbirlikçilerine karşı varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin yanlış politikalarınıza göz yummayacağız.

Ülkemizde çözüm, kalıcı barış ve birleşik federal Kıbrıs talebimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Toplumunun haklarını, varlığını, hukuksal statüsünü ve demokrasisini savunmaya devam edeceğiz.

Sendikal Platform içindeki örgütler:

KTOEÖS, KTÖS, GÜÇSEN, KTAMS, KOOPSEN, DEVİŞ, BASINSEN, DAÜSEN, ÇAĞSEN, BES