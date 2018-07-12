İptal edilen yurttaşlıklarda, DAVACI SAYISI ARTIYOR

Didem MENTEŞ

Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal ettiği 174 ‘istisnai vatandaşlıklar’ ile ilgili Yüksek Mahkeme’de açılan davaların 60’a yaklaştığı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu kararının iptali ve ara emri alınması için Ö.A. ile Lütfü Ayhan Köksal isimli davacıların ardından Mahkemeye başvuran kişilerin sayısı artarken, davalar iki farklı yargıç huzuruna gelmeye başladı. Ara emri davalarının ön görüşmeleri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dün de devam etti.

Yüksek İdare Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurunda görüşülecek Ö.A. ile ilgili dava duruşmasına bugün başlanması beklenirken, YİM’de yargıç Beril Çağdal’ın bakacağı Lütfü Ayhan Köksal’ın davası ise 16 Temmuz’a tehir edildi.

Davalar gelmeye başladı

Yüksek İdare Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurunda görüşülecek Ö.A. ile ilgili dava duruşmasına bugün başlanması beklenirken, YİM’de yargıç Beril Çağdal’ın bakacağı Lütfü Ayhan Köksal’ın davası ise 16 Temmuz’a tehir edildi.

Vatandaşlıkların iptali ile ilgili karara itiraz edip ara emri davası açan kişilerin 55- 60 civarında olduğu öğrenildi. Yargıç Beril Çağdal’ın huzuruna bu davalarla ilgili dün sadece 8 dosya getirildi. Yargıç Gülden Çiftçioğlu huzurunda ‘vatandaşlıkların iptali’ ile ilgili de dün 1 dosya vardı.

Yargıç Beril Çağdal’ın huzurundaki ‘vatandaşlıkların iptali’ ile ilgili davaların tümü görüşülmek üzere 16 Temmuz Pazartesi’ne ertelendi.

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