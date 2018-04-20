Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in lideri Yenicami yarın oynayacağı Gençlik Gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla birlikte tamamladı. En yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 5 puan üzerinde bulunan siyah beyazlı ekip, önümüzdeki süreçten kayıpsız çıkarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ligin bitimine 3 maç kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’ni 5 puan geçen Yenicami, G.Gücü maçının ardından şampiyonluk kutlayabilir. Siyah beyazlı ekip bu hafta galip gelir, Doğan puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Doğan’ın puan kaybetmemesi halinde Yenicami’ye şampiyonluk için sonraki hafta Cihangir maçından alacağı galibiyet yeterli olacak.

Devecioğlu: “Temennimiz bir an önce şampiyonluk kutlamak…”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Yarın, Gençlik Gücü ile çok zor maça çıkacaklarını belirten genç teknik adam, bu maçta kesinlikle puan kaybı yaşamaya tahammülleri olmadığını söyledi. Devecioğlu; “Bu hafta çok zorlu bir Gençlik Gücü maçına çıkacağız. Gençlik Gücü de bulunduğu konum itibariyle puana ihtiyacı olan bir takım. Ünal, Tansel ve Emin’in sakatlıkları bizi düşündürüyor. Oyuncuların oynayıp oynamayacakları maç saati belli olacak. Bu zorlu maçı kazanıp, takipçimiz Doğan Türk Birliği’nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Rakibimiz puan kaybetmezse bu hafta adına yapacak bir şey yok. İpler tamamen bizim elimizde. İki maçımızı kazandığımız an şampiyonluk turunu atarız. Temennimiz, bir an önce şampiyonluk kutlamaktır” dedi. Yenicami teknik patronu Devecioğlu, yarın oynanacak Gençlik Gücü karşılaşmasının da centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

15 haftadır liderlik koltuğunda…

Süper Lig’in ilk devresinde Yenicami ile Gençlik Gücü’nün oynadığı maçı Yenicami 4-1 gibi rahat bir skorla kazanmıştı. Yenicami, o maçı kazanarak bir hafta sonra liderlik koltuğuna oturacağının ve günümüze kadar o koltuktan kalkmayacağının sinyallerini de o galibiyetle birlikte vermişti.

Sezon başında birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve sezona istediği gibi başlayamayan Yenicami, kötü gidişe ilk devrenin ortalarında ‘dur’ deyip iyi sonuçlar almaya başladı. 14’üncü haftada Cihangir’i mağlup eden Yenicami, o hafta sonunda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yükseldi. 14’üncü haftadan bu yana liderliğini sürdüren Yenicami, o koltukta şu ana kadar 15 hafta kaldı. Yenicami, kalan süreçte de hata yapmayıp ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor.