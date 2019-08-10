İpek Denizli'nin eserleri Litvanya'da sergileniyor

İpek Denizli "8 Portakal" isimli yeni kişisel sergisini Litvanya'nın Siauliai Üniversitesi Sanat Galerisi’nde açtı. 2 Ağustos’ta açılan sergi 22 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez Litvanya'yı ziyaret eden Denizli, sergi için nasıl ilham aldığını şu şekilde anlattı, “Litvanya’nın sonbahardaki olağandışı doğası karşısında büyülendim. Ekim ayında harika sarı yapraklar üzerime yağmur gibi düşerken Vivaldi'nin müziğini dinliyormuş gibi ruhumun içerisinde çok derin bir şey hissettim. Eve döndüğümde de bu duygu beni terk etmedi.”

Serginin oluşumu için Laf Anima Mundi direktörü Zita Vilutyte'ye teşekkür eden Denizli, turuncu kelimesini niye seçtiğini ise şöyle anlatıyor, “Çünkü her sanatçının yaratıcılığını tetikleyen bir ateşe yani kırmızıya ihtiyacı vardır. Düşen sarı yapraklar kırmızı ile birleşiyor ve portakalı yaratıyor gibiydi. "Sekiz Portakal "sekiz sonsuzluğun simgesi olarak hiç bitmeyen bir bağlantı sağlamaktadır.”

İpek Denizli kimdir?

Resim ve grafik sanatları alanının yanında Kıbrıs'ta katıldığı ve küratörlüğünü üstlendiği pek çok sempozyum, çeşitli drama atölye çalışmaları ve sokak performansları bulunuyor.

Sanatçı 1.Uluslararası Çağdaş Kadın Sanatçılar Bienalli’nde Gelgaudiskis'teki NO STANDART'a kabul alarak eserlerini sergilenmiştir. Sanat komitesi tarafından sadece iki sanatçıya verilen 2019 da kişisel sergi ödülünün sahibi olmuştur.