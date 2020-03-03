Ioannu’nun “Denktaş Güneyde” tanıtılacak

Kıbrıslı Rum Akademisyen ve Yazar Grigoris Ioannu’nun “Denktaş Güneyde” isimli kitabı Yunanca aslından Türkçe’ye çevrilerek, Baranga Yayınları tarafından yayımlandı.

Uzun bir süreç ve yoğun emek sonucu okurla buluşan kitabın tanıtım ve imza etkinliği 4 Mart Çarşamba (yarın) saat 19:00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) gerçekleştirilecek.

Gazeteci Yazar Sami Özuslu’nun moderatörlüğünü yapacağı etkinlikte, kitabın yazarı Akademisyen Grigoris Ioannu, Akademisyen Sertaç Sonan, Akdemisyen Umut Bozkurt ve Akademisyen Abdulah Korkmazhan konuşmacı olarak yer alacak.

Rauf Raif Denktaş’ın politik ve ideolojik mirasının Kıbrıslı Rum toplumu içerisindeki gelişimini, Taksim fikrinin Kıbrıslı Rumlar içerisindeki toplumsallaşmasını konu alan kitap, adanın bölünmüşlüğünün 1974 sonrası Kıbrıslı Rum toplumu içerisinde giderek nasıl içselleştirdiğini aktarıp, Taksim fikrinin, Kıbrıslı Rum toplumunda kabul edilebilir olması için din, milliyetçilik, eğitim sistemi, siyasi yapı ve medya gibi faktörlerin oynadığı rolü analiz ediyor. Bunun yanında Kıbrıs sorununda son dönemde ortaya atılan desantralize federasyon ve iki ayrı devlet önerilerinin, tarihsel geçmişi ve perde arkasına dair oldukça kapsamlı bir anlatım sunuyor.

Kitabında, Kıbrıslı Rum derin devletinin ve burjuvazisinin durumunu irdeleyen Ioannu, her iki taraftaki resmi tarih ve anlatının sorgulamasını ve bölünmüşlüğün kalıcılaşması yönündeki çabaları zihin açıcı ve sarsıcı bir dille anlatıyor.

Kıbrıslı Türk toplumuna dair de kapsamlı bir analiz sunan Ioannu, ayrılıkçı politikaların toplumu yok olmakla karşı karşıya getirdiğini ve federal çözümden başka çıkış yolu bulunmadığını vurguluyor.