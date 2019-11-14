“İnterpol soruşturması”na ‘espriydi’ yorumu!

FOX TV’de sunucu İsmail Küçükkaya’nın sabah haberlerine konuk olan Başbakan Ersin Tatar, “İnterpol soruşturmasına” ‘espriydi’ yorumu yaptı.

İsmail Küçükkaya’nın “Aranıyor muyum diye polise sordunuz, neden efendim?”sorusu üzerine ‘bunu espri olarak yazdım’ dedi.

Tatar, yurt dışında arandığına dair çıkan haberleri, muhaliflerinin her zaman ona karşı kullandığını ifade ederek, “Yıllar önce İngiltere’de Asil Nadir döneminde bir şirkette çalıştım. Asil Nadir olaylarıyla ilgili beni de oraya bulaştırmaya çalışıyorlar, hakkında dava var deniliyor, dolayısıyla günün birinde buna cevap vereceksin şeklinde muhaliflerim hep bunu bana karşı kullandılar. Ben de bunu espri olarak yazdım, işte buyurun hiçbir şey yok dedim. İnterpol’de aranmıyorum.” dedi.

Öte yandan Tatar, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada ise 27 Kasım'da Strasbourg'a ziyarette bulunacağını açıkladı. Tatar, bunun yanında Strasbourg ziyareti sonrasında Londra’ya gideceğini de işaret etti.