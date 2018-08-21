İnterpol arıyordu Kıbrıs’ta çıktı!

İngiltere’de işlemiş olduğu cinayet üzerine kaçarak ülkemize başkası adına düzenlenmiş kimlikle gelen zanlı Charles Edward Riddington yaklaşık 2 yıldır kaçak olarak yaşadığı İskele'den İnterpol’ün talebi üzerine tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün “sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte beyanla kayıt temini” suçlarından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlı Charles Edward Riddington’un 26 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, tasarrufunda bulunan Ricky De Bruin adına düzenlenmiş, P0789839 seri numarali, Nambia pasaportunu, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek K.K.T.C’ye giriş yaparak sahtelenmiş evrağı tedavüle sürüp, başkasının kimliğine bürünmüş ve sahte beyanla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis zanlının yine ayni pasaport ile birçok kez giriş çıkış işlemi gerçekletirdiğinin tespit edildiğini belirtti Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını zanlının kullamış olduğu pasaportun sahte olduğunu ancak henüz orijinal kimliğine ulaşılamadığını belirterek tahkikatın salimen yürütülmesi için ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Sanıkla ilgili olarak yapmış olduğumuz araştırmada sanığın bir spor salonunda çıkan kavgada 24 yaşındaki George Barker isimli genci Kasım 2016 yılında öldürdüğü ve olayın akabinde İngiltere’yi terkettiği yönünde bilgiye ulaştık.