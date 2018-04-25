İnternetten Hızlı Para Kazanma

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Dijital çağ ile birlikte insanların para kazanma şekilleri de değişmeye başladı. Birçok insan ek gelir veya kendi işini yapabilmek için artık interneti kullanıyor. İnternetin günlük hayatın içerisinde her alanda kullanılması, kişilere birçok imkanında kapılarını aralıyor.

İnternetten para kazanma denilince özellikle genç erkeklerin aklına ilk olarak oyunlar geliyor. İnternetin ilk çıktığı dönemlerde sadece hobi ve boş zaman eğlencesi olarak görüşen online oyunlar, son yıllarda şekil değiştirdi. Lisans alma hakkının tanınmasıyla sporcu sayılan e-sporcular son yıllarda çok popüler… Geneli gençlerden oluşan e-sporcular saatlerce bilgisayar başında antrenman yapıyor ve uluslararası e-spor müsabakalarında turkiyegame olarak Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Bunun karşılığında da sigortalarının yattığı ve yüksek düzeylerde maaşları olduğu bir meslek sahibi oluyor.

Son yıllarda hayatın içerisine katılan yeni nesil meslekler sadece e-spor değil. Bunun dışında sosyal medya hesabı olan birçok kişinin, yüksek takipçi sayısına ulaştığında yapabileceği bir meslek daha türedi: influencer marketing!

Influencer Marketing Nedir?

Trend pazarlama stratejileri dünyasında bir anda giriş yapan ve ciddi boyutlarda olumlu geri dönüşler alan pazarlama şekillerinden biri, Influencer marketing… İngilizce adı ile bu şekilde tanınan bu pazarlama tekniği, Türkiye’deki sosyal medya fenomenlerine de ciddi kazançlar kazandırmaktadır. Bu sistemde firmalar sosyal medyada çok fazla kişi tarafından takip edilen, fenomenlere firmalarının ürünlerini göndererek, sosyal medyalarına sponsor olarak onlar üzerinden ürünlerinin tanıtımlarını hedef kitlelerine ulaştırmaktadır.

Sosyal medya hesaplarından firmaların ürün tanıtımlarını yaparak kazanç sağlamak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durumda bu sektör içerisinde pazarlama yollarını öğrenmek ve etkili bir şekilde bu işi yapmak isteyen kişilere de influencer marketing ajansı devreye girerek onların sosyal medyadaki bu pozisyonunu yönetmesini sağlamaktadır. Bu şirketler ile sosyal medya hesapları için çalışan kişiler güzel pozisyonlara yükselmekte, etkili bir influencer marketing çalışması için gereken her şeyi öğrenmektedir.

Video Çekerek Para Kazanmak

Televizyona çıkmak eski dönemlerde herkesin hayaliydi. İnternet, kişilerin bu ulaşılmaz görünen hayallerini de gerçekleştirmeleri için bir basamak oluyor. İnternet üzerinde hizmet veren yüzlerce video sitesi var. Bu sitelere ilgi çekici içerikler çekerek video yükleyen kişilerin sayısı da oldukça fazla. Televizyondan daha fazla izlendiği bir gerçek olarak kabul edildiğinde insanlar artık bunu bir meslek, internetten para kazanma yöntemi olarak görüyor.

İnternete yükledikleri videolarda firmaların tanıtımlarını, ürünlerin incelemeleri yaparak para kazanan kişilerin yaptığı bu iş de video marketing olarak geçmektedir. Pazarlama sektörünün en gözde yöntemlerinden biri olan bu yöntemde de video marketing ajansı kişilere bu alanda destek vererek bu alandan para kazanmasına yardımcı olmaktadır.