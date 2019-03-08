İnternette Türkiye’den 3 kat daha pahalıyız

Dila ŞİMŞEK

İngiltere merkezli Cable firması, 230 ülkede 1 gigabyte'lık (GB) internet veri kullanımının ortalama fiyat listesini çıkardı. En ucuz internetten en pahalıya olarak sıralanmış listede Türkiye 47'inci sırada yer alıyor... Kuzey Kıbrıs fiyatları ise Türkiye’ye kıyasla oldukça pahalı…

YENİDÜZEN’in, Kıbrıs’ın kuzeyindeki internet sağlayıcılarından aldığı bilgiye göre, 1 GB veri kullanımının ücreti KKTCELL’de de, Kuzey Kıbrıs Telsim’de de 39 TL.

En pahalı internet Afrika’da…

Listeye göre dünyada internet verisi kullanmanın en pahalı olduğu yerler Afrika ülkeleri Zimbabve ve Ekvator Ginesi olurken, en ucuz ülkeler Hindistan, Kırgızistan ve Kazakistan oldu.

Euronews’in haberine göre, Telekom Hizmetleri Analisti Dan Howdle, daha iyi internet altyapısına sahip ülkelerde fiyatların daha uygun olduğuna işaret ediyor. İnternet hızı yüksek ve gelişmiş altyapıya sahip ülkelerde kullanıcılar büyük veri paketlerini çok daha ucuza alabildiğini belirten Howdle, yavaş bağlantıya sahip bölgelerde durumun tam tersi olduğunu kaydediyor.

KKTCELL’in sağladığı internet verisi pakete göre değişiklik gösteriyor…

KKTCELL’in genç paketi olarak bilinen GençTurkcell üyelerine sağladığı 1 GB’lık internet verisi ücreti 25 TL iken, yetişkin kullanıcılara, yani daha büyük bir kesime sağlanan internetin fiyatı 39 TL. Telsimde 1 GB’lık internet verisi kullanımı, 39 TL ile KKTCELL ile aynı olsa da, Telsim’den alınan bilgiye göre operatör kullanıcılarına artık 1 GB yerine en az 3 GB internet verisi hizmeti verecek. Telsim’in sağladığı 3 GB’lık internet verisi ise 60 TL.

Türkiye, Kıbrıs’ın Kuzeyine kıyasla internette 26,89 TL daha ucuz

Dünyanın 230 farklı ülkesinin yer aldığı listede Türkiye, internetin en ucuz sağlandığı 47’inci ülke olarak yer alıyor. Türkiye’deki 1 GB’lık veri kullanımın ücreti 12,11 Türk Lirası, yani bize kıyasla 26,89 TL daha ucuz.

1 GB’lık internet veri kullanımı dünya geneline göre pahalı

Euronews'in haberine göre, Hindistan'daki ortalama 1 GB veri kullanımı sadece 1,40 Türk Lirası... Buna göre Hindistan’daki ortalama internet ücreti, Kıbırıs’ın kuzeyinden 37,6 Türk Lirası daha ucuz. Kırgızistan'da 1GB’lık veri kullanımının ortalama fiyatı 1,45 TL. Bu fiyat, Kazakistan’da 2,64 Lira ve Ukrayna’da ise sadece 2,75 TL. Ortalama fiyatlar baz alınarak bakıldığında, Avrupa’da internetin en ucuz olduğu ülkenin Ukrayna olduğu görülüyor.

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı ülkelerde ise en ucuz internet, 6,25 TL ücreti ile Finlandiya’da olduğu gözlemleniyor. Danimarka’da ise 1 GB’lık internetin ortalama fiyatı 7,32 TL olarak kaydedildi.

Kıbrıs’ın kuzeyine kıyasla internetin ucuz olduğu ülkeler

İngiltere asıllı Cable firmasının listesine göre, Almanya’da 1 GB’lık veri kullanımının ortalama fiyatı 37,64 TL, Birleşik Krallık’ta ise bu fiyat 35,86 TL civarında.

Afrika ülkelerindeki en ucuz ortalama internet veri kullanımının Rwanda ve Sudan'da olduğu görülüyor. Bu iki ülkedeki fiyatlar sırasıyla 3,02 ve 3,66 Türk Lirası.

Latin Amerika'daysa en ucuz internet 10,07 TL fiyatı ile Şili'de kullanılıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde ise Şili’ye kıyasla sadece kuruşluk bir fark görülen bu fiyat 10,12 TL.

İnternetin pahalı olduğu ülkeler

Dudak uçuklatan fiyatı ile Afrika ülkesi Zimbabve'de 1 GB'lık veri kullanımının ortalama fiyatı 404,91 TL. Aynı veri için Ekvator Ginesi’ndeki ortalama fiyat ise 354,46 Lira. Liste’de 224’üncü sırada yer alan Yunanistan’da ise, 1 GB veri kullanımının ortalama fiyatı 176,12 TL. Buna göre Yunanistan, Avrupa'da veri kullanımının en pahalı olduğu ülke olarak göze çarpıyor.

Avrupa geneline bakıldığında Yunanistan'dan sonra en yüksek fiyatlar ise şu ülkeler: Malta'da 101,17 TL, Portekiz'de 75,27 TL, Norveç'te 71,13 TL ve Belçika'da 66,23 Türk Lirası olarak göze çarpıyor.

İnternette dünyanın en büyük ülkelerine oranla ucuzuz…

Dünyanın en büyük ekonomileri ele alındığında ortalama 1 GB internet veri kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde 66,61, Çin’de 53,25 ve Japonya’da 44,91 Türk Lirası olarak hizmet veriliyor. Kuzey Kıbrıs ise aynı veri kullanımını 39 TL olarak sağlayarak, bu üç büyük ülkeden daha ucuz fiyatla internet kullanımı sağlıyor.