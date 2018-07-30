“İnternette indirim, servis sağlayıcılarının elinde”

%30 İNDİRİM… Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, şu anda saniyede 75 gigabit olan kullanım kapasitesi için Türk Telekom’dan % 30 oranında bir indirim alındığını söyledi. Toptan internet servis sağlayıcılarına yapılan indirimin vatandaşa yansımasının, internet servis sağlayıcıları arasındaki serbest piyasa ekonomisinin dinamiğine bağlı olduğunu belirtti.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Direktörü Murat Aşık ise firmalar açısından fiyatlarda istenilen şartlara gelinmesi halinde anında fiyatların düşürülmesinin mümkün olduğunu, indirim oranlarının % 5 ila % 10 arasında değişeceğini ifade etti.

Didem MENTEŞ

Telekomünikasyon Dairesi ile Türk Telekom arasında yapılan protokol ile ülkedeki internet kullanım kapasitesini artırmak için ‘toptan internet servis sağlayıcılarına’ indirim yapılırken, bu indirimin son kullanıcılara (abonelere) de yansıyacağı açıklandı.

Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde güncelleme yapan Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin mevcut internet kullanım kapasitesinin daha da artırılması için ‘sabit internet’ fiyat tarifesinde değişime gitti.

İnternet servis sağlayıcılarının, abonelere daha hızlı ve daha yüksek internet hizmeti vermesine de katkı sağlayacağı belirtilen indirimin, 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

“Kullanım arttıkça indirim artacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, ülkemizde şu anda saniyede 75 gigabit olan kullanım kapasitesi için Türk Telekom’dan % 30 oranında bir indirim alındığını belirterek, ülkedeki internet kullanım kapasitesinin arttıkça indirim oranının da artacağına işaret etti.

İnternet konusunda Telekomünikasyon Dairesi’nin toptancı konumunda olduğunu ve internet servis sağlayıcılarına interneti toptan satış yaptıklarını söyleyen Bağzıbağlı, toptan yapılan satışlarda önemli bir indirim yapıldığını aktardı.

İnternet servis sağlayıcılarının Telekomünikasyon Dairesi’nden talep edeceği internet kapasitesinin ne kadar fazla olursa, Dairenin maliyetinin düşeceğini söyleyen Bağzıbağlı, Dairenin birim maliyeti düştükçe internete toplu olarak yeniden indirim yapılabileceğini vurguladı.

“Vatandaşa yansıyacak”

Bağzıbağlı, toptan internet servis sağlayıcılarına yapılan indirimin vatandaşa yansımasının, internet servis sağlayıcıları arasındaki serbest piyasa ekonomisinin dinamiğine bağlı olduğunu belirtti.

Bağzıbağlı, “İnternet servis sağlayıcıları fiyat olarak rekabet dinamiklerine karar verecek ama şuan yapabilecekleri kesin bir şey var ki vatandaşa daha yüksek daha hızlı kapasitede aynı fiyata internet verebilirler” dedi.

Türk Telekom ile yapılan protokolün ‘mobil internet’ ile alakası olmadığının altını çizen Bağzıbağlı, sabit internet üzerine yapılan indirim olduğunu aktardı.

Aşık: İnternet servis sağlayıcıları: “İstenilen şartlarda anında fiyatlar düşürülebilir”

YENİDÜZEN’e konuşan İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Direktörü Murat Aşık, “toptan internet ücretlerinde yapılmak istenen değişiklikler pek de iç açıcı değil gibi” diyerek, yapılmak istenen değişikliğin, abonelerin % 80’ine hitap eden büyük kapasiteli 4-5 internet servis sağlayıcı firmayı etkilemeyeceğini söyledi. Aşık, internet servis sağlayıcılarının ciddi maliyetleri bulunduğunu da aktardı.

İnternet bağlantıları açısından da bazı iyileştirmeler yapılması gerektiğini aktaran Aşık, “biz interneti toplu bir noktaya alırız ama bunu Telekomünikasyon’un alt yapısıyla yer altından tüm adaya dağıtırız. Biz bu bağlantılar için de bedeller öderiz ve bu bedeller de interneti ödediğiniz bedellerle aynı miktarda olan giderlerdir. Bunların iyileştirilmesi gerekir” dedi.

Firmalar açısında fiyatlarda istenilen şartlara gelinmesi halinde anında fiyatların düşürülmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Aşık, indirim oranlarının % 5 ila % 10 arasında değişeceğini ifade etti.

“Maliyetler düşerse satış fiyatlarımıza yansır”

Extend Broadband Direktörü Berkay Bender ise sabit internet fiyatlarında indirim yapılması için hazırlıklar olduğunu belirterek, internet indirimini vatandaşa daha uygun fiyata verebilmek için bu girişimin yapıldığını belirtti Bender, “eğer kabul edilip maliyetler düşerse, bu satış fiyatlarımıza birebir yansıyacak” dedi.

Bağzıbağlı: “İnternet kullanım kapasitesi arttıkça indirim oranı da artacak”

Ülke olarak Metro Ethernet denilen interneti yıllardır Türk Telekom’dan alındığını söyleyen Bağzıbağlı, Türk Telekom ile yapılan protokolün yeni olmadığını daha önce birinci kabloyu, 2009’da da ikinci kablonun çekildiğini anımsattı. Türkiye ile geçen hafta imzalanan protokol ile bilgi veren Bağzıbağlı, “fiber kablolar üzerinden aldığımız internetin nasıl fiyatlandırılacağı protokolünü güncelledik. En son güncelleme Mart 2009 yılında yapılmıştı. O tarihten bu tarihe o protokolde ülke olarak toplam internet kapasitemiz için bir taahhüt ödüyoruz. Mesela daha önceki protokolde yapılan 35 gigabit kapasiteyi taahhüt ettik ve bu taahhüde çok hızlı şekilde ulaştık. Ve o 35 gigabit taahhüdün üzerine o protokolde varılan indirim fiyatında, herhangi bir avantaj sağlanamayacak şekilde kaldık. Ülke olarak bunca zaman mevcut aldığımız indirimi daha farklı almamız gerekirdi” dedi

Geçmiş Hükümetlerin bu konuyla yeteri kadar ilgilenmediği mesajını veren Bağzıbağlı, “Türk Telekom ile yaptığımız fiyat sözleşmesini çok daha önceden yapmaları gerekirdi ama yapılmadı. Biz göreve gelir gelmez gerekli bağlantıları kurarak, Türk Telekom yetkilileri ile görüştük ve bu protokolün güncellenmesiyle ilgili çalışmalara İstanbul’da başladık. İstişareler sonucunda önemli bir indirim aldık” dedi. Ülkemizde şuanda saniyede 75 gigabit olan kullanım kapasitesi için Türk Telekom’dan % 30 oranında bir indirim alındığının altını çizen Kemal Bağzıbağlı, ülke olarak bu kapasite için alınan indirim oranının yükselmekte olduğunu söyledi. İnternet kullanım kapasitesi arttıkça indirim oranının da artacağına işaret eden Bağzıbağlı, “Biz 2009’daki anlaşmayla örneğin 75’den 100 gigabite çıksaydık milyondan fazla ödemek zorunda kalacaktık ama şuan ondan daha düşük ödeyeceğiz. Yani o dönemde yapacağımız yüksek ödemeyi yapmama garantisi aldık ve şuan ki kullanım kapasitesiyle önemli bir indirim almış olduk. İnternet kullanım kapasitesi arttıkça indirim oranı da artacak” dedi.

Türk Telekom’dan alınan indirim ile Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nü güncellediklerini söyleyen Bağzıbağlı, tüzüğün önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girmiş olacağını açıkladı.

Tüzükte sadece internet için güncelleme yapılmadığını aktaran Bağzıbağlı, “Mesela eski tüzüğe göre bir villaya telefon bağlamak için 4’lü kablo fiyatına 553.5 TL vermek gerekiyordu. Biz, yeni tüzükle bunu 75 TL’ye sabitledik. Örneğin bir apartmana 10’luk bir kablo bağlanması için 709.85 TL ödenmesi gerekirken, şuanda 75 TL indirildi. Mantık şuydu; bir villaya kablo bağlanacak ama onu 4 kişiye yapacakmış gibi 4’lü kablo konuluyor ve onun 4’ünün fiyatı alınıyordu veya apartmanda bir kişiye 10’luk kablo takılarak onun fiyatı alınıyordu. Bu da doğal olarak sabit telefona talibi düşürücü bir unsurdu. Biz de bunu düzelterek, 1 kişi için 75 TL verilmesini sağladık” dedi.

“Fiyat farkını ortadan kaldırdık”

İnternet konusunda Telekomünikasyon Dairesi’nin toptancı konumunda olduğunu ve internet servis sağlayıcılarına interneti toptan satış yaptıklarını söyleyen Bağzıbağlı, toptan yapılan satışlarda önemli bir indirim yapıldığını belirtti. Bağzıbağlı, bu indirimi şöyle anlattı: “Mevcut tüzükte toptan internet servis sağlayıcılarına verdiğimiz fiyatların kullanım kapasitelerine göre bir fiyat listesi var. Metro Ethernet internet ücretlerinde mevcut fiyat listesi küçük kapasiteli internet servis sağlayıcılarının aleyhineydi, küçük kapasiteli internet servis sağlayıcılarının da leyineydi. Biz şuan bu fiyat farkını ortadan kaldırdık. Her bir kapasitenin birim maliyetini eşitledik. Tüm listenin birim maliyetleri eşitlendi, küçük alan da birim maliyetini aynı ödüyor, büyük alan da aynı ödüyor. Burada özellikle küçük internet servis sağlayıcılara önemli indirimler yapmış olduk. Çünkü mevcut yapıda küçük internet servis sağlayıcıları Metro Ethernet internete büyük internet servis sağlayıcılarına oranla çok daha yüksek bedeller ödüyordu. Bazı büyük internet servis sağlayıcıları mevcut fiyat politikasından yararlandıkları içi biz bu eşitlemeyi yaptığımızdan dolayı bir kısmı indirim almamıştır. Ama onlarında işine yarayacak başka indirimler yaptık. Fiber kablo açısından bölge içi kiralık devreler ve bölgeler arası kiralık devreler var. Bölge içi ve bölgeler arasında daha yüksek kapasite taahhüdü veren internet sağlayıcıları da kiralık devrelerde % 50 yapılan indirimi, % 75’e çıkardık. Bu mantıkla hem küçük internet servis sağlayıcılarını hem de büyük internet servis sağlayıcıları aldırdığımız indirimden yararlandırdığımıza inanıyoruz”

İnternet servis sağlayıcılarının Telekomünikasyon Dairesi’nden talep edeceği internet kapasitesinin ne kadar fazla olursa, dairenin maliyetinin düşeceğini söyleyen Bağzıbağlı, Dairenin birim maliyeti düştükçe internete toplu olarak yeniden indirim yapılabileceğini vurguladı. Bağzıbağlı, “İnternet servis sağlayıcılarının bizden daha yüksek kapasite almasını istiyoruz. Daha yüksek kapasite aldıkça Telekomünikasyon Dairesi olarak toptan birim maliyetimiz düşeceği için, ileriki kısa vadede bir indirim daha yapabilecek duruma geleceğiz. Biz şimdi 75 gigabit kapasitedeyiz, bu 100’e çıktıkça bizim birim maliyetimiz ters orantılı düşüyor. Ödediğimiz ücret sabit olduğu için… Biz ülke olarak daha çok internet kullandıkça, internet servis sağlayıcıları bizden toptan daha çok internet kapasitesi talep ettikçe, bizim birim maliyetimiz düşüyor. Birim maliyetimiz düştükçe biz tekrar toptan bir indirim yapabilecek duruma geleceğiz. Bu indirimleri yapmak için ve internet hızlarını artırmak için alt yapı kapasitemiz var.

“İndirimin vatandaşa yansımasını serbest piyasa ekonomisinin dinamiği belirleyecek”

Bağzıbağlı, Toptan internet servis sağlayıcılarına yapılan indirimin vatandaşa yansımasının, internet servis sağlayıcıları arasındaki serbest piyasa ekonomisinin dinamiğine bağlı olduğunu belirtti. Kemal Bağzıbağlı, yapılan bu indirimin internet kullanıcılarına (yurttaşa) nasıl yansıyacağını şöyle anlattı:

“Artık internet servis sağlayıcıları arasında bir serbest piyasa ekonomisi var. Düşük ve yüksek kapasite arasında önemli derecede fiyat farkı vardı. Bunu sabitlemekle rekabet ortamını iyileştirdiğimize eminiz. Bu rekabet ortamında internet servis sağlayıcılarının bu indirimleri son kullanıcıya nasıl yansıtacağı biraz serbest piyasa ekonomisinin dinamiğine bağlıdır. Bunu söylemek zorundayız.

İnternet servis sağlayıcıları, halka interneti perakende sattıkları zaman maliyet unsurları sadece Telekomünikasyon Dairesi’nden aldıkları toptan internet maliyeti değil. Örneğin bir internet servis sağlayıcı bir interneti 100 TL’ye satıyorsa bu 100 TL’nin 10 TL’si Telekomünikasyon’a, 10 TL’si personel giderlerine, 10 TL’si de elektriğe giderken, ithal ettikleri cihazlar ve döviz maliyetlerine gidiyor. İnternet servis sağlayıcılarının toplam maliyet unsurları içerisinde bizden aldığı toptan internet maliyeti oranı % 10 ise biz bu % 10’luk kısma % 50 indirim yaptıysak, o son kullanıcıya (aboneye) % 5 olarak yansıyabilir.

Bu noktada denetim de olacağını söyleyen Bağzıbağlı, “internet servis sağlayıcılarla istişareyi artırıyoruz daha da artıracağız. Biz bu süreyi onlarla istişaresiz karara bağlamadık. Daha da fazla istişare içerisinde olacağız, onların tüketiciye daha ucuz ve daha kaliteli internet sağlaması için Telekomünikasyon Dairesi olarak üzerimize düşeni biz her zaman yapmaya hazırız” dedi.

“Daha yüksek kapasitede internet verebilirler”

Önemli bir noktaya daha değinen Bağzıbağlı, “İnternet servis sağlayıcıları fiyat olarak rekabet dinamiklerine karar verecek ama şuan yapabilecekleri kesin bir şey var ki vatandaşa daha yüksek daha hızlı kapasitede aynı fiyata internet verebilirler. Şöyle; internet servis sağlayıcıları Telekomünikasyon Dairesi’ne örneğin 100 kapasite için 50 TL öderken, şuan için 200 kapasite için 50 TL ödeyecek. Yani şuanda vatandaşa 200 kapasiteye daha yüksek kapasitede internet verebilirler” dedi.

Bakanlık olarak, internet servis sağlayıcılarından ilk etapta vatandaşa daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli internet sağlamalarını beklediklerini vurgulayan Bağzıbağlı, servis sağlayıcılarının maliyet yapılarına bağlı olarak, piyasa dinamiklerine göre internette indirim yapılması gerektiğine de inandıklarını belirtti.

Kemal Bağzıbağlı, ayrıca Telekomünikasyon Dairesi’nin daha yüksek kapasite kullandıkça ve birim maliyeti düştüğü zaman yeniden bir indirim yapacağına ve o zaman da bu indirimin fiyatlara yansımasını beklediklerini dile getirdi. Bağzıbağlı, “bu indirim daha yüksek kapasiteyle daha hızlı internet şeklinde yansıyabilir ve internet servis sağlayıcıları arasındaki rekabete bağlı olarak da fiyat indirimi olacak” dedi.

“Tüzüğün, mobil internet ile alakası yok”

Türk Telekom ile yapılan protokolün ‘mobil internet’ ile alakası olmadığının altını çizen Bağzıbağlı, evlere sabit internet üzerine yapılan indirim olduğunu aktardı.

Bu indirimleri yaparken internet servis sağlayıcılarını fibere yönlendirdiklerini aktaran Bağzıbağlı, “bununla birlikte yatırımı daha da ucuzlatmış durumdayız. Local Kiralık Devre Tesis Ücreti bant hızına bağlı olarak 68 TL’den 30 bin TL’ye kadar alınırdı ama biz bunu şimdi 250 TL’ye sabitledik. İnternet servis sağlayıcıları fiber yatırımı yapmak için büyük imkan sağlayacak. Önemli olan ise daha kaliteli internete ulaşmak için fibere, alt yapıya ihtiyacımız var. Çünkü yer altı olduğu için çok daha sağlıklıdır. Radyolinkler ise dezavantajdır. Radyolinklerden fibere geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu indirimden hem küçük internet servis sağlayıcıları hem büyük internet servis sağlayıcıları yararlanmış olacak. Özellikle kurumsal aboneler için bu önemli” dedi.

Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde sabit internette ADSL ve WDSL internet olduğunu, VDSL uygulamasının da internet sağlayıcılar tarafından beklenen bir hizmet olduğunu aktaran Bağzıbağlı, bu tüzük değişikliği ile Telekomünikasyon Dairesi’nin VDSL internet hizmetin de uygulamaya başlayacağını açıkladı. VSL teknolojinin geçmesinin de önemli olduğunu, daha yüksek hızlarda internete ulaşmanın bu değişiklikle mümkün olduğunu aktaran Bağzıbağlı, “belki aynı fiyata hatta az bir indirimle ama iki katı hıza ulaşabiliriz” dedi.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Direktörü Aşık: “İndirim oranları % 5 ila % 10 arasında değişebilecek”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Direktörü Murat Aşık, “Toptan internet ücretlerinde yapılmak istenen değişiklikler pek de iç açıcı değil gibi” diyerek, yapılmak istenen değişikliğin, abonelerin % 80’inene hitap eden büyük kapasiteli 4-5 internet servis sağlayıcı firmayı etkilemeyeceğini söyledi. Telekomünikasyon Dairesi Ücretler Tüzüğü’nün uzun süredir güncellenmemesi nedeniyle geçmişten gelen yanlış bir fiyat politikası olduğunu vurgulayan Aşık, “Tüzüğün o dönemki kapasitelere göre hazırlanması nedeniyle, bu firmaların beklenen kapasitelerin çok üzerine çıkması sonucu uygulanan tarifeler beklentinin dışında kalmıştı. Ulaştırma Bakanlığı’nın Türk Telekom ile imzalanan protokolle indirim almaları, küçük çaptaki toplu internet alım fiyatlarını etkiledi. Ama yansıtılacak miktarlar internet aboneleri açısından da iç açıcı değil.

Bizim gibi firmaların internet maliyetleri şirketlerin giderlerinin en fazla % 15 ila 20’sini oluşturur, geriye kalan elektrik, mal alımı ve personel giderleri de dövizin artıyla birlikte yükselmiş olur” dedi.

Aşık, “abonelerin % 80’inene hitap eden büyük kapasiteli internet servis sağlayıcılarında bir indirim olmadı hatta fiyat yükselmesi bile oldu. Çünkü biz kapasitelerimizin üzerinde aldığımız için ve eski fiyat tüzüğüne göre bir dengesizlik vardı. Bu dengesizliği düzelttiler. Çok büyük seviyelerde olmasa da biraz fiyat artışı oldu. Bu indirimin yapılması gereken başka noktalar da var. Bizlerin şehirlerarası ve şehirler içi bağlantılarımız yanında bir de yerel bağlantılarımız var. Bunlar eski tüzükte kalan pahalı miktarlardı. Aboneler de internet bedelinden fazla bu ara bağlantılar ödemek durumunda kalırdı.

Biz bu noktalarda da iyileştirmeler yapılmasını önerdik. Çünkü bizim üzerimizde bunlarda da ciddi maliyetlerimiz var. İnternet giderimizin yarısını da bu bağlantılar oluşturur. Biz interneti toplu bir noktaya alırız ama bunu Telekomünikasyon’un alt yapısıyla yer altından tüm adaya dağıtırız. Biz bu bağlantılar için de bedeller öderiz ve bu bedeller de interneti ödediğiniz bedellerle aynı miktarda olan giderlerdir” şeklinde konuştu.

Bakanlığın tüm bunlar üzeriden iyileştirmeler yapmaları gerektiğini anlattıklarını söyleyen Aşık, “eğer vatandaşa bir indirim yapmak istiyorlarsa, bunların da etken faktör olduğunu izah ettik” dedi.

Bu konularda görüşlerini yazılı olarak sunduklarını aktaran Aşık, bugün toplantı yapılacağını dolayısıyla henüz indirim miktarları ve fiyatlarının henüz netleşmediğini belirtti.

Firmalar açısında fiyatlarda istenilen şartlara gelinmesi halinde anında fiyatların düşürülmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Aşık, indirim oranlarının % 5 ila % 10 arasında değişeceğini ifade etti.

Extend Broadband Direktörü Bender:

“Maliyetler düşerse satış fiyatlarımıza yansır”

Extend Broadband Direktörü Berkay Bender, sabit internet fiyatlarında indirim yapılması için hazırlıklar olduğunu, Ulaştırma Bakanlığı ile toplantılar yapıldığını ancak indirim miktarının henüz net olarak konuşulmadığını açıkladı.

“Bakanlığa görüşlerimizi verdik, neler olması gerektiğini aktardık. Dünyada nasıl olduğunu anlattık. Bakanlık, yapabileceklerini hesaplayarak tekrardan düzenleme yapılacak. Toplantılar yapıldı ama nasıl bir indirim olacak tam olarak belli değil. Böyle bir çalışma olacak, bunun için de bastırıyoruz” diyen Bender, daha uygun fiyata internet vermeyi kendilerinin de istediğini aktardı.

Bender, internet indirimini vatandaşa daha uygun fiyata verebilmek için bu girişimin yapıldığını belirterek, “eğer kabul edilip maliyetler düşerse, bu satış fiyatlarımıza birebir yansıyacak” dedi.

Bender, fiyat indiriminin mobil internetlere de yansıması gerektiğine işaret eden Bender, “mobile yansıması lazım çünkü onlarda bandını fiber optikle taşıdığı yerler var. Ama esas fiber optiği kullanacak olanlar biziz. Extend olarak amacımız da “her eve fiber”dir. Aslında biz bu hizmeti başlattık. Apartmanlara, toplu yerleşim yerlerine ‘Extend Fibernet’ adı altında fiber optik hizmetini vermeye başladık. Ama her eve bu hizmeti verebilmek için Telefon Dairesi’nin bu alt yapıyı hazırlaması lazım. Bunun için de fiyat indirimine gitmesi gerekir ki her eve kabloyla internet verebilelim. İnsanlar belki şuan ki fiyattan alamazlar ama % 10-20 daha pahalı alıp daha sağlıklı bir internet kullanılır. Arızalar düşer, kopmalar gider. ‘Kıbrıs’ta internet yoktur’ düşüncesi en azından insanların aklından birazcık kaybolur diye bizler yola çıktık. Bakanlık da bunu haklı görmesiyle yola çıktık” şeklinde konuştu.