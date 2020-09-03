İnternet ve yollar

Uzaktan eğitimin başladığı gün internet yoktu memlekette…

Özellikle Girne’de internet yokluğu ne okulu yakınlaştırdı öğrencilere, ne de alışveriş olmasını bekleyen esnafa…

Kepçe bir kez daha vurdu fiber kabloya ve yine gitti internet…

Bilmem kaçıncı defa!..

Yolda her çalışma yapıldığında parçalıyor kepçe kabloyu…

Bu kablonun geçtiği yer belli değil mi!

Kablo görünmez midir!

Nereye vurulduğu bilinmez mi!

Kepçe operatörü uyarılmaz mı!

Yoksa koparsa kopsun mu deniyor!

KKTC’nin hali gibi!

Gittiği yere kadar…

Günü atlatana kadar…

Ondan sonra yanarsa yansın!..

Fiber kablo hikâyemiz de öyle…

Vuralım kepçeyi de ne olursa olsun!..

O gün uzaktan eğitim mi olacakmış, işler internette mi dönermiş, alışverişler internete muhtaçmış, pos cihazları için internet gerekirmiş, iletişim artık internette olurmuş…

Boş ver, vur kepçeyi…

Koparsa kopsun.

Koptuğu yerde galsın mübarek!..

Hem de ne mübarek…

Önceki gün kopan kablo dün yine koptu.

Herhalde aynı kepçe vurdu kopardı…

Yine göremediler, yine bilemediler!..

Nasıl iştir bu iş anlamak zor.

Belki kepçeci haklıdır/suçsuzdur bilmiyorum.

Belki de önceden kabloyu geçirenler kabloyu bir çizgiye yerleştiremediler.

Belki de kablo eğri-büğrü gidiyordur…

Tam yeri bilinmiyordur ki kepçe operatörü “hade bismillah” deyip vuruyordur toprağa…

Ne çıkarsa!

Ne şanslıymış ki her vurduğunda buluyor kabloyu!..

Koparsa kopsun mübarek!

* * *

Adına KKTC denen şeyin bütün işleri böyle…

O kepçe vurdu ya fiber kablonun üstüne, parçaladı ya…

Herhalde aynı yerdeki çalışmadır o da;

Lefkoşa-Girne yolunda,

Yolları yamalıyor devlet…

Taşerona yaptırıyor herhalde yamaları ama yamalar da yama değil.

Şu anda yapılan yamalar yarın baştan yama isteyecek gibi…

İşler yapılırken yolda alınan önlemler de önlem değil…

Aniden önünüze çıkıyor yola konan dubalar…

Her an kaza yapmak mümkün…

İlk günlerde trafiğin en yoğun saatlerinde yolun iki şeridinde birden yama yapılırken ve kilometrelerce araba kuyruğu uzarken şimdilerde (belki ben rasgelmiyorum) öyle değil…

Belki de keyfivari çalışıldığından olabilir çünkü yamaların ilerlediğini de göremiyorum.

İş araçları yolun kenarına çekilmiş bekliyorlar dün itibarıyla… Para mı bitti, asfalt mı bilemiyorum…

***

Oysa ki Alsancak-Lapta yolunda çalışmalar oldukça hızlı ve güzel bir planlama yapıldığı belli.

Sonuçta Türkiye’den getirtilen şirketin yarım ve bozuk bıraktığı Boğaz-Girne arasındaki yolu da güzelce bitiren aynı şirketin yaptığı yolda güven verici bir gidişat var.

Evet, trafik aksıyor, kuyruklar oluşuyor ama zaten normal zamanda da öyleydi.

O trafikten kurtulabilmek için çalışmalar yapılıyor.

Başlaması oldukça uzun sürmüştü…

Parayı verecek olanları ikna etmek, yol üzerinde planlamalar yapmak, başka hesaplarla uzayan iş ve sonunda başladı…

İyi gidiyor gibi…

Umarım güzel de biter.



