İnternet kullanımının çocuk ve gençler üzerindeki etkileri ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü tarafından “ Popüler Kültürün Hayatımızdaki Yeri ile İnternet Kullanımının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri,” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel konuşmacı olarak katıldı.

Çağanağa: Şiddetin çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor

Konferans, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’nın açılış konuşması ile başladı. Günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelen şiddet ve internet kullanımının fazlalaşmasının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için öğretmenlere çok büyük görevler düştüğünü söyleyen Çağanağa, birbirine benzeyen çocuk ve gençler yetiştirmek yerine düşünen, sorgulayan, okuyan ve interneti yaşamı kolaylaştırmak için hayatına alan bireyler yetiştirmenin sadece çocuk ve gençler üzerinde etkisi olamayacağını toplumunda uzun vadede bu davranış ve tutumlardan kazanımlar elde edeceğini vurguladı.

Başel: Popüler kültür toplumun çoğunluğunun genel beğenisini, ilgisini ve yaşam şeklini barındırdırır

Başel, sunumuna popüler kültür ile başlayarak, popüler kültürün zamanın dinamikleri içinde, toplumun çoğunluğunun genel beğenisini, ilgisini ve yaşam şeklini barındırdığını ifade etti. Popüler kültürün zevkleri, hisleri, düşünceleri aynı standart insanı yaratmak için oluşturulmuş büyük balon olduğunu dile getiren Başel, popüler kültürün aynı diziyi izleyen, gömleğini pantolonuna aynı şekilde sokan, saçlarını aynı renge boyatıp aynı tarzda kestiren, aynı olaylara aynı şekilde tepkiler veren tek tip insan yığınlarını yaratan bir araç olduğunu da vurguladı.

Başel: Zamanla marka ürünleri satın alma yönelimi bir bağımlılık haline dönüşebilir

Bireylerin tüketim davranışı ve bu esnadaki seçimleri olarak ‘takıntılı biçimde marka kullanımının’ günümüz insanının kendine ve hayatına değer kazandırma çabası olarak tanımlanabileceğini dile getiren Başel, “Bireyler aldıkları ürünün kendi yaşam statülerini etkilediğini düşünerek marka ürünleri tercih edebilirler” dedi. Zamanla marka ürünleri satın alma yöneliminin bir bağımlılık haline dönüşebileceğini belirten Başel, “Kişilerin marka ürünleri tercih etmelerinde etken rol oynayan birçok neden olabilir. Belirli başlıklarda ele alacak olursak aile, çevre, medya ve reklamlar tüketim sürecinde oldukça etkilidir” dedi.

Şiddet, marka bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, dilin yozlaşması, internetin tarihçesi ve günümüzde internet kullanımının yoğunlaşmasının nedenlerini irdeleyen Başel, öğrencilerin soruları cevaplayarak, öğrencilere seçme özgürlüğünü kullanan bireyler olarak kendinizi yetiştirin tavsiyesinde bulundu.