İnternet korsanları KTÖS'ün sitesini hackleyerek TMT andı paylaştı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesi internet korsanları tarafından hacklendi.
A+A-
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesi internet korsanları tarafından hacklendi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesinde Türk Mukavvemet Teşkilatı'nın yemin andı kimliği belirsiz şahıslar tarafından yayınlandı.
Kıbrıs Postası'nın konu hakkında bilgi almak amacıyla ulaştığı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını ve söz konusu durumu Kıbrıs Postası muhabirinden öğrendiğini ifade etti.
Bu haber toplam 56 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT