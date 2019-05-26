İnternet alışverişinde yüzde 25 artış

Fehime ALASYA

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte satın alma alışkanlıklarımız da değişiyor, yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişler her geçen gün artıyor… En fazla alışveriş Hong Kong ve Çin’den yapılırken, AliExpres ve Amazon siteleri ilk sıralarda yer alıyor…

Posta Dairesi Müdürlüğü’nün 2018 ve 2019 yılları ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerine yansıyan rakamlar, ülkedeki internet alışverişinin arttığını gözler önüne serdi.

Posta Gönderileri Trafiği Tablosu’na 2018 yılında yansıyan verilerde ülkeye toplam 10 bin 450 adet gümrüğe tabi koli ve küçük paket gelirken, bu rakam 2019 yılında 13 bine yükseldi.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı ve geçen yılın (2018’in) mukayesesinde ülkeye giren koli ve küçük paketlerin bir yılda yüzde 25 oranında arttığı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk dört ayında toplam 13 bin 10 adet gümrüğe tabi koli ve küçük paket ülkeye gelirken buna karşın sadece 2 bin 113 adet koli ve küçük paket ise ülkeden çıktı.

Bunların yanı sıra aynı zaman diliminde ülkeye 811 bin 600 adet ‘Acele Posta Gönderme (APG)’ ve ‘mektup’ girerken, 159 bin 707 adet de ülkeden çıktı.

“AliExpres ve Amazon ilk sırada”

En fazla alışverişin Hong Kong ve Çin yönünden ülkeye yapıldığını ifade eden Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak, AliExpres ve Amazon sitelerinin ilk sıralarda yer aldığı tahmininde bulundu.

Posta Dairesi’ndeki iş yoğunluğunun kat be kat arttığını belirten Tabak, en büyük sıkıntının teslimat olduğunu belirtti, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için özellikle paketlerin takibine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

131 bin ‘APG’ ve ‘mektup’ aldık, 720 bin gönderdik

Bunların yanında ülkeye yine aynı zaman diliminde, daha küçük ebatlarda, 2018 yılında 720 bin 890 adet, 2019 yılında ise 811 bin 600 adet ‘Acele Posta Gönderme (APG)’ ve ‘mektup’ girdi.

2018 yılının ilk dört ayında ülkeye toplam 720 bin 890 adet ‘Acele Posta Gönderme (APG)’ ve ‘mektup’ girerken, yurt dışına sadece 131 bin 415 adet çıkış oldu. 2019 yılında ise bu rakam 159 bin 707’ye çıktı.

Koli ve küçük paket alışında yoğunluk

Mektup ve acele postaya karşın ülkeye binlerce gümrüğe tabi koli ve küçük paket geldi. Bu rakam 2018 yılının ilk dört ayında 10 bin 450 adet iken, 2019 yılında 13 bine yükseldi. Dört aylık verilere yansıyan rakamlarda ülkeye giren koli ve küçük paketlerin yaklaşık 3 bin adet arttığı görüldü.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk dört ayında ülkeden toplam 13 bin 10 adet gümrüğe tabi koli ve küçük paket ülkeye gelirken buna karşın 2 bin 113 adet de ülkeden çıktı.

Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak:

“Güvenlik için ‘takip’”

En fazla alışverişin Hong Kong ve Çin yönünden ülkeye yapıldığını ifade eden Posta Dairesi Müdürü Sövda Tabak, AliExpres ve Amazon sitelerinin ilk sıralarda yer aldığı tahmininde bulundu.

Posta Dairesi’ndeki iş yoğunluğunun kat be kat arttığını belirten Tabak, en büyük sıkıntının teslimat olduğunu belirtti, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için özellikle paketlerin takibine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tabak, şunları ifade etti:

En fazla hangi sitelerden alışveriş yapıldığına dair istatistikî bilgi elimizde yok ama genelde Ali Expres ve Amazon adlı iki siteden çok gelişler oluyor.

Genelde gözlemlediğimiz internet üzerinden alışverişlerin olduğu paketlerin geldiğidir.

Bu artış bizim iş yoğunluğumuzu arttırdı. Özellikle paketlerin eve teslimi bizi çok zorluyor. Olanaklarımız dâhilinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zaten yıllardır personel sıkıntımız vardı. Son birkaç ayda personel takviyesi oldu ama yine de yeterli değil. Tüm bu paketleri eve teslim edemediğimiz için haber verme yoluyla sahiplerine bilgi gönderiyoruz. Gerek kağıt bırakarak gerekse mesaj atarak bilgi veriyoruz, gelip daireden teslim almalarını sağlıyoruz.

APG’ler de alışveriş…

Gümrüğe tabi koli ve küçük paketler dışındaki diğer kategori olan ‘Acele Posta Gönderme (APG)’ alanında da yine internet alışverişleri çok yaygın görülüyor.

Güvenlik için ‘takip’

İnternet alışverişlerinde belirli bir takip numarasıyla paketin güvenliği sağlanıyor. Takibi yapılıyor. Bu çok güvenli bir yoldur. Mağduriyeti önlemek için özellikle paketin takibine dikkat edilmeli.

En fazla alışveriş Hong Kong ve Çin’den yapılıyor.