“İnsanlık, saygı, merhamet”

Covid-19 riski taşıdığı, anne ve babası koronavirüs tedavisi gördüğü için toplumda kimi çevrelerce adeta hedef gösterilen Dilay Güven, “insanlık, saygı, merhamet” çağrısı yaptı.



“Benim annem de test sonucunu facebooktan öğrendi” diyen Dilay Güven, KKTC’deki sistemsizliği deşifre ederken, özellikle duyarlı insanlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.



“Anne babamla gurur duyuyorum, keşke herkes benim kadar şanslı olabilseydi” diyen Dilay Güven, “Eğer öyle olsaydı herkes de saygıyı, vicdanlı olmayı, en önemlisi de insanlığı ve merhameti öğrenirdi” şeklinde duygularını paylaştı.



Mustafa Güven ve Emine Beyit Güven’in ülkedeki ilk koronavirüs vakalarından olduğunu anımsatan Dilay Güven, “Birçoğunuz için yazı burada bitebilir, çünkü istediğiniz tek şeyi, yani iki ismi aldınız” diyerek, tepkisini dile getirdi.



Dilay Güven’in şu sözleri dikkat çekti:



“Ben bir Kuzey Kıbrıs vatandaşı olduğum için utanıyorum, kendi insanim dediğim kendim gibi sanıp yanıldığım bu halkın aileme yaptığı pislikten tiksiniyorum. Kendime bir söz verdim, hayatım boyunca asla doğduğum ülkeye dönüp yasamayacağım, ailemi de oradan çekip almak için elimden geleni yapacağım. Hani umurunuzda olduğunu sanmıyorum ama son günlerde artan terbiyesiz tavırlara artık sessiz kalamayacağımı fark ettim.”





Dilay Güven, test sonuçları pozitif çıkan kişilerin isim ve fotoğraflarının deşifre edilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu anımsatarak, şu isyanını paylaştı:

“Ama siz bu hastaları insan olarak görmüyordunuz değil mi? Yurt dışından gelen öğrencilere yaptığınız muameleden de içerde çeşitli kaygılarla yatan hastalar hakkında tek ilgilendiğiniz şeyin isimleri ve onları işaretlemek olduğunu anlamam gerekirdi…”

Sağlığına kavuşmak için mücadele veren insanların psikolojisini umursamayanlara tepkisini dile getiren Dilay Güven, “Hadsizlik, en iyisini bilmek, her şeyi bildiğini sanmak” sözleriyle toplumsal eleştiri yaptı, anne ve babasına yönelik sevgisini dile getirdi.



