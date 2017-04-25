'İnsanlığın öldüğünü anladım'

'GAMZE PEHLİVAN CİNAYETİ' NDE SANİYE SANİYE NELER YAŞANDI? / 2 DAKİKALIK OLAYIN KORKUNÇ AYRINTILARI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu'nda geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç

cinayetin detayları kan donduran cinsten…

Olayı bire bir yaşayan görgü tanıklarının anlattıklarına göre 2 dakika süren olayda yaşanan detaylar şöyle:

Gamze Pehlivan ile Suat Aşır kampus içerisinde tartışmaya başladı.

Üniversitede doktora eğitimi gören İtfaiye Memuru Hüseyin Değirmenci cinayet olayına çok yakın bir mesafedeydi.

Üniversitede doktora eğitimi gören cinayet olayına çok yakın bir mesafedeydi. Olayın patlak verdiği esnada orada bulunan İtfaiye Memuru Hüseyin Değirmenci, Gamze Pehlivan ile Suat Aşır'ın sözlü olarak tartışmaya başladığını gördü.

Gamze Pehlivan bu sırada ani bir çığlık attı. Bu çığlık ile bölgedekilerin dikkatleri tartışan çifte döndü.

Gamze Pehlivan bu sırada ani bir çığlık attı. Bu çığlık ile bölgedekilerin dikkatleri tartışan çifte döndü. Bölgedekiler olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken Suat Aşır'ın elinde bir pet şişe olduğu dikkat çekti.

Suat Aşır'ın elindeki pet şişede benzin vardı!.. Şişenin kapağı açık, kadın yerde diz çökmüş vaziyetteydi.

dikkat çekti. Elindeki benzini kadına dökmeye çalışan Suat Aşır ile Gamze Pehlivan'ın kavgasına şahit olan İtfaiye Memuru Hüseyin Değirmenci olaya müdahale etmekten kendini alamadı.

* * *

Hemen çiftin yanına giden Hüseyin Değirmenci, Suat Aşır'a "Dur yapma, ben polisim. Seni mahvederim" diye uyarır. Bu esnada olay geri dönülmez bir hal alır.

Hemen çiftin yanına giden Hüseyin Değirmenci, Suat Aşır'a diye uyarır. Bu esnada olay geri dönülmez bir hal alır. Başından 2 tur çevirerek benzini kadının başına döken Suat Aşır 2 adım geriye çekilir.

Hüseyin Değirmenci de olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken Suat Aşır'ın bir poşetten çakmak çıkardığını görür.

2 adım geriye çekilir. Hüseyin Değirmenci de olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken Suat Aşır'ın bir poşetten çakmak çıkardığını görür. Çakmağı gören Hüseyin Değirmenci, Suat Aşır'ın kadını yakmak istediğini anlamıştır.

Hemen Aşır'ın üzerine doğru koşan Değirmenci, kendini artık hiç tanımadığı iki insan arasında yaşanan bu korkunç cinayet olayının içerisinde bulur.

Hemen Aşır'ın üzerine doğru koşan Değirmenci, kendini artık hiç tanımadığı iki insan arasında yaşanan bu korkunç cinayet olayının içerisinde bulur. Suat Aşır artık gözü dönmüş şekilde kadının üzerine doğru koşar.

Bu sırada Hüseyin Değirmenci de Gamze Pehlivan ile Suat Aşır'ın arasına girerek kadını ateşlemesini engellemeye çalışır. Değirmenci'nin kadının yanına geldiğini gören Suat Aşır yere doğru eğilir.

Bu sırada Hüseyin Değirmenci de Gamze Pehlivan ile Suat Aşır'ın arasına girerek kadını ateşlemesini engellemeye çalışır. Değirmenci'nin kadının yanına geldiğini gören Suat Aşır yere doğru eğilir. Değirmenci de kadının ateşlenebileceğini tahmin ettiği için Suat Aşır'a bir tekme atar.

Suat Aşır tekmenin etkisiyle yere düşer. Bu sırada Değirmenci de yere düşer.

* * *

Suat Aşır ne yazık ki kadının daha yakınına düşmüştür…

Suat Aşır yerden kalkmadan elindeki çakmakla kadını ateşe verir. Gamze Pehlivan'ın üzerindeki benzin alev almıştır artık…

Suat Aşır yerden kalkmadan elindeki çakmakla kadını ateşe verir. Kadın alevler içerinde yerde yığılı vaziyette kalır. Tabii bu arada bölgedeki kalabalık da artar…

U şeklinde sanki bir tiyatro izler gibi bölgeye üşüşen kalabalık olanları izler.

Kadın o anda alevler içerisinde cayır cayır yanıyordur…

U şeklinde sanki bir tiyatro izler gibi bölgeye üşüşen kalabalık olanları izler. Kadın o anda alevler içerisinde cayır cayır yanıyordur… Suat Aşır'a müdahale eden ve tartaklayan İtfaiye Memuru Hüseyin Değirmenci dikkatini katil Suat Aşır yerine yanmakta olan Gamze Pehlivan'a yoğunlaştırır…

Gamze Pehlivan'ı kendi kıyafetleri ile örterek söndürmeye çalışan Değirmenci arkasında yeniden Suat Aşır'ı bulur.

Gamze Pehlivan'ı kendi kıyafetleri ile örterek söndürmeye çalışan Değirmenci arkasında yeniden Suat Aşır'ı bulur. Değirmenci ayağa kalkarak Suat Aşır'ı iki eliyle bu kez daha uzağa savurur.

Suat Aşır'ınsa gözü dönmüştür artık…

* * *

Yeniden Gamze Pehlivan'a doğru koşarak yanında getirdiği bıçağı çeker bu kez…

Bıçağını göstererek Hüseyin Değirmenci'ye seslenen Suat Aşır "Seni de harcarım" der…

Hüseyin Değirmenci Suat Aşır'a "Lütfen sakin ol. Sana bir şey yapmayacağım. Ama lütfen sakin ol. İnsanlara zarar verme, günahtır" der…

Ama nafile!..

Bıçağını göstererek Hüseyin Değirmenci'ye seslenen Suat Aşır der… Hüseyin Değirmenci Suat Aşır'a der… Suat Aşır elindeki bıçak ile yerde yığılı vaziyette duran kadının üzerine çullanır.

İki eliyle tuttuğu bıçağı kadına saplamaya başlayan Aşır cinayeti işlemiştir artık…

Hemen koşarak bölgeden kaçan Aşır korkunç cinayeti bu şekilde işler…

Hemen koşarak bölgeden kaçan Aşır korkunç cinayeti bu şekilde işler… Olayın içinde kalan ve kadını kurtarmak için yalnız başına çabalayan Hüseyin Değirmenci bu kez kadına kalp masajı yapmaya başlar, belki yeniden hayata döner diye…

Ancak Gamze Pehlivan aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ciddi kan kaybı ve organ parçalanmasından ölmüştür artık…

Ancak Gamze Pehlivan aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ciddi kan kaybı ve organ parçalanmasından ölmüştür artık… Bu olaylar onlarca kişinin gözleri önünde olur ve kimse ama kimse müdahale etmez.

Sadece Hüseyin Değirmenci olayı engellemeye çalışır.

Yaşanan bu korkunç olayın ardından sosyal medyada görüşlerini yazan Değirmenci şunları söyler: "Kız veya erkek olsun yanmakta olan bir bayana niye yardım etmez anlamıyorum. Ben zaten katili etkisiz hale getirmişim. Haydi onu anladım, korktular diyelim, peki kameraya almak nasıl bir mantık?

Bu olayı alıp eve götürüp annene mi, eşine mi yoksa çocuğuna mı göstermekti niyetin?

Lütfen telefon verin polisi ambulansı arayacağım dediğim zaman yüzlerindeki ifadeyi, öleceğim fakat unutamayacağım. İnsanlığın öldüğünü anladığım gün diye tarihime geçecek olay günü…"

* * *

Bu detaylar umutları yıkılmış, “Bizden bir şey olmaz” diyen toplumumuzda aslında hala böylesi kahramanlar olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu kadar vahşice işlenen bir cinayetin içinde kalan, kendini hiçe sayıp mağdur, öldürülmek istenen bir kadını kurtarmaya çalışan İtfaiye Memuru Hüseyin Değirmenci çok büyük bir insanlık örneği sergiledi, bu çok net…

Ancak başkalarından en ufak bir yardım gelmemesi olayın vahametini artırdı.

Değirmenci’ye en azından bir kişi yardım etse belki de Gamze Pehlivan bugün yaşıyor olacaktı, kim bilir…

Ancak Değirmenci’nin sosyal medyada yazdığı gibi, sadece Gamze Pehlivan ölmemiş, gerçekten insanlık da ölmüş!..

Her şeye rağmen Hüseyin Değirmenci gibi vicdan sahibi insanlarımızın olması umut veriyor insana…

Keşke Değirmenciler daha çok olsa…

Keşke toplumu korumak birinci görevi olan polisimizde daha nice Hüseyin Değirmenci’ler çoğalsa…

İnanın ülkemiz çok daha başka olurdu, çok daha başka…