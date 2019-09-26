Dila ŞİMŞEK

Emekliliği sonrası çiçekçiliğe başlayan Mehmet Bıçak, Happy Flowers ismi ile beş senedir işini severek yapıyor.

Sıradan çiçekçiliğin yanı sıra, süslemeler, farklı bölgelere dağıtımlar da yaptığını kaydeden Bıçak, “İnsanları mutlu gördüğümde, ben de mutlu oluyorum” diye konuşuyor.

“Çiçeklerin insanlara mutluluk verdiğini, huzur kattığını düşünüyorum”

Bıçak, uzun yıllar boyunca market personeli olarak çalıştığını, emekli olunca ise bulundukları apartmanın alt katını değerlendirmek istediğini ve çiçekçiliği seçtiğini ifade ediyor. “Burası zaten kendi mekanımızdı ve emeklilikten sonra sadece oturmak istemiyordum. Çiçekleri çok sevdiğim ve ilgilendiğim için başladım. Çünkü çiçeklerin insanlara mutluluk verdiğini, huzur kattığını düşünüyorum” diyor.

“Ne yapıyorsak çocuklarımız için…”

Çiçeklere karşı insanların olumlu bir talebi olduğunu dile getiren Bıçak, “Üzüntüde de, sevinçte de kullanılıyor. Ayrıca son zamanlarda, süslemeler ve hediye olarak çiçek vermeler oldukça arttı. Çeşitli ve renkli kaktüsler, çok fazla talep ediliyor” şeklinde konuşuyor.

İki çocuğu olduğunu belirten Bıçak, “Oğlum İngiltere’de master eğitimi alıyor, iç mimarlık yapıyor, kızım ise Isparta’da tıp okuyor. Ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz” diyor.

İnsanların dükkana geldiğinde mutluluklarının gözlerinden okunduğunu dile getiren Bıçak, bunun kendisini motive ettiğini söylüyor. Tüm çiçek çeşitlerinin bulunduğunu, özel süslemeler yaptığını belirterek, çeşitli bölgelere dağıtımı da bizzat kendisi yaptığını kaydediyor. Çiçeklerini ise Hollanda’dan toptancı aracılığı ile ithal ettiğini ifade ediyor.

“İşimi çok severek yapıyorum”

Bıçak sözlerine şöyle devam ediyor: “İşimi çok severek yapıyorum, tek başıma olsam da her şeye yetişiyorum. İnsanların hizmetimi beğenip de, tekrardan gelmesi, başkalarına önermesi beni çok daha fazla motive ediyor. Sürdürebildiğim kadar bu işime devam edeceğim, en büyük isteğim daha da çeşitli ve büyük organizasyonlar yapabilmek”