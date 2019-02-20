İNSANLAR "YÜRÜTÜLMEK" İSTEMİYOR!

ARAÇ KULLANMAK

Araç kullanmayı biliyorsanız, yoldaki tüm trafik kurallarını düşünmek zorundasınız.

Bu kuralları biliyor olmanız gerekir.

Ancak sadece trafik kurallarını düşünmek ve bilmek araç kullanmak için yeterli değildir...

Dikkatli olmanız da gerekir.



Neticede araç kullanmaya "yeterli" hale geldiğinizde,

araç kullanmak sizin için "otomatik" bir eylem haline gelir...

Düşünceden "yapma" haline geçersiniz...



UÇAĞA BİNMEK

Yolcu olarak bindiğiniz “araç“ örneğin bir hava aracıysa, burada yaptığınız şey;

riskleri başkalarına, yani pilotlara transfer etmektir!

Adeta içinizden pilota "size güveniyorum" diyerek biniyorsunuz uçağa.

Buradaki güven meselesinin pilotun bilgisine ve uçağı uçurup indirebileceğine olan inancınıza ve güveninize dayandığını anımsayın.

Pilota güvendiğiniz için uçağa biniyorsunuz.

Neticede pilot "yapar".

Uçağı uçurur ve indirir.



SİYASETTE DE “YAPMAK” ÖNEMLİ

Bu ülkede "doğru dürüst" siyaset ve bilgi temelli politika ile,

bulundukları gruba ait olmakla değer kazandıklarına inananlar arasındaki fark tam da burada belirgenleşir:

"Yapmak!"



"Yapan" kişi, yaparak kazanır.

İkna ederek/edilerek değil!

Odaklanılması gereken şey budur.

Çünkü ne bildiğiniz, neleri "yapabileceğinizi" belirler, ancak bilmek yetmez, bildiğinizi hayata geçirip “yapmak” gerekir.



Sosyolojik, hukuksal ve siyasi yapılar için dünün varsayımlarına dayanarak formüller üretemezsiniz...

Çünkü "dünkü" dünya artık yok!



Dünkü dünya yeni bilgi bombardımanıyla, yeni yapılarla yerle bir edildi...

Yerine de yeni dünyalar yaratıldı...



Bu yeni dünyada insanlar modernleşmenin özneleri olmak istiyor.

Kendilerini dünyanın herhangi bir yerinde "evde" hissetmek istiyorlar.

MODERN OLMAK NEDİR?

Marx’ın deyişiyle modern olmak:

“katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği bir evrenin parçası olmaktır..."



İşe yarayan şeyi "yapmaktır".

Hatta bir adım daha da ileri gederek, “kaliteli yapmaktır” diyebiliriz.



Yapamazsan yönetemezsin;

en iyi ihtimalle eskiyi "yürütürsün".

Fakat artık modern dünyada kimse "yürütülmek" istemez.

İnsanlar yürütülmez, yönetilir...



Yürütümde bir seçim yoktur!

Kabullenme vardır.