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"İnsanlar sefalete sürükleniyor"

"İnsanlar sefalete sürükleniyor"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, elektriğe yapılan zam nedeniyle hükümeti kınayarak, bu kararı geri almasını talep etti.

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, elektriğe yapılan zam nedeniyle hükümeti kınayarak, bu kararı geri almasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Latifoğlu, “Emeği ile geçimini sağlayan çalışanların yüzde 60’ı sefalet ücreti olan  asgari ücret ile ailesini yaşatmaya çalışırken, halkın refahı ve ülkenin daha iyiye gitmesi için görev yapması gereken hükümet bir lokmamızı daha almak için karar üretmektedir” ifadelerini kullandı.

Elektriğin kış günlerinde ısınma amacıyla daha fazla kullanıldığını belirten Latifoğlu, Hükümetin kararını kınadı ve yapılan yüzde 20’lik zammın geri almasını talep etti.

Latifoğlu, hükümeti, daha ucuz ve doğayı koruyucu güneş enerjisinden elektrik üretimi için yatırım yapmanın önünü açacak tedbirleri almaya davet etti.

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