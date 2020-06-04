“İnsanlar bir bedel ödedi, siz ne yaptınız?”

Sağlıktaki eksiklikler ve yapılması gerekenler üzerine Meclis kürsüsünde söz alan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, geçen zamanın hiçbir şeyi kendiliğinden düzeltmediğine işaret etti, hükümetin sağlık alanında eksikleri tamamlamaması durumunda, turizmin de, eğitimin de normale dönemeyeceğine vurgu yaptı.

Covid sürecinin bitmediğine işaret eden Dr. İncirli, bilim dünyasının 2. Hatta 3. Dalgayı beklediğine değindi.

Bedelleri ödemeyi göze alarak erken kapanmaya gidildiğini anımsatan Dr. Sıla Usar İncirli, hasta sayısının o nedenle bu rakamlarda kaldığını belirtti, test sayılarının düşüklüğünü eleştirdi.

Dünyadaki sıraların PCR’ye göre verildiğini, bizde yapılan 32 bin testin sadece 6 bininin PCR Testi olduğuna da vurgu yapan Dr. İncirli, ‘açıklama’ istedi.

2. dalga gelemden test ve laboratuar hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı, İncirli, geç kalındığına dikkat çekti.

Özel tedbirsiz açılım yaşandığını ve rehavetin insanlara da sirayet ettiğini belirten Dr. Sıla Usar İncirli, hazırlanmak zorunda olunduğuna vurgu yaptı.

İnsanların eve kapandığını, işsiz kaldığını, büyük kayıplar yaşadığına değinen İncirli, “İnsanlar bu kapanmayla bir bedel ödedi, siz ne yaptınız?” diye sordu.

Bir pandemi hastanesi meselesidir diyor, pandemi hastanesi nerede” diye soran İncirli, bir pandemi hastanesi yapılmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsattı, Nöroloji Servisi’nin bugün halen sürgün olduğuna vurgu yaptı.

“2. dalgada ne olacak” diye sorularını yineleyen Usar İncirli, “Biz kendi insanımız için bir pandemi hastanesi yapamadık daha. Sayın Bakan neyse sizin elinizi kolunu bilmiyorum… Para da var diyorsunuz. İsmi var cismi yok” şeklinde konuştu.

İnsanlara güven verilmesi gerekliliğine vurgu yapan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, “Biz artık gözümüzle görmek, elimizde dokunmak istiyoruz” dedi.

PCR meselesinin de çözülmesi gerekliliğine de vurgu yapan Dr. Sıla Usar İncirli, uluslar arası toplumda dikkate alınmak isteniyorsa, onların klavuzları ile hareket edilmesi gerekliliğine işaret etti.

Epidemiyolojik çalışmanın şart olduğuna da vurgu yapan Dr. Sıla Usar İncirli, “Tüm bu hazırlıklar yapılmazsa işte hem siz korkarsınız, hem de insanlarınızı da korkutursunuz. Bütün bu hazırlıkları yapın ve siz de korkmayın, insanlara da güven verin” dedi.

Hastaların ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara da değinen İncirli, tedavileri aksayan kronik hastaların ciddi sıkıntı yaşayabileceğine vurgu yaptı.

Personel eksikliği ve cihaz sıkıntısına da işaret eden Dr. Sıla Usar İncirli, istihdam edilen 30 kusur kişinin şu anda nerede olduğunu sordu.

“Hastanede hastayı taşıyacak personel yok” diyen Dr. İncirli, Nakil Tüzüğü hilafında ekiplerin ahenginin, çalışma barışının bozulduğu keyfi nakillerin de yapıldığını kaydetti.

Protokole ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Sıla Usar İncirli, yıl sonuna kadar maaşların ödenmesi için değil, insanların batmaması için bir şeyler yapılması gerekliliğine vurgu yaptı, protokolde bir pandemi hastanesi yapımı için kaynak bulunmamasını eleştirdi.

“Bu kadar ivedi bir sorun varken, neden bunu müzakere etmiyorsunuz” diye Sağlık Bakanı’na soran Dr. İncirli, pandemi hastanesi, testler gibi sorunların çözülmemesi durumunda normalleşmenin yaşanamayacağının altını çizdi.