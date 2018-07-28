İnsani dayanışma jesti…

1974’te EOKA-B’nin gerçekleştirdiği Dohni katliamında eşi Ahmet, akrabaları ve köylülerini kaybeden “kayıp” yakını Leyla Kıralp, Derinya Belediyesi’ni ziyaret ederek Yunanistan’daki yangın mağdurları, özellikle bebekler için yardım yaptı…

1974’te EOKA-B’nin gerçekleştirdiği Dohni katliamında eşi Ahmet, akrabaları ve köylülerini kaybeden “kayıp” yakını Leyla Kıralp, Derinya Belediyesi’ni ziyaret ederek Yunanistan’daki yangın mağdurları, özellikle bebekler için yardım yaptı…

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’le görüşen Leyla Kıralp’a eşi Mustafa Kıralp ve oğlu Şevki Kıralp eşlik etti. Leyla Kıralp, gerçekleştirdiği bu ziyarette yangın mağdurları, özellikle bebekler için götürdüğü kısa sürede kolay bozulmayacak hazır bebek mamaları, bebek bisküvileri, hazır, kolay yapılabilecek neskafe, tuzlu ve tuzsuz bisküviler ve hazır kekleri her birinden altışar koli olmak üzere belediyeye teslim etti.

Gerek Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, gerekse belediye çalışanları, “kayıp” yakını, yazar Leyla Kıralp’ın bu insani dayanışma jestinden çok etkilendiler. Leyla Kıralp bu sabah saat 09.30’da Astra Radyosu’nun konuğu olacak ve dünkü dayanışma ziyaretini anlatacak.

Leyla Kıralp bundan önce de 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlan madencilik kazası nedeniyle madencilerin ailelerine benzer biçimde insani bir dayanışma jesti yaparak yardımda bulunmuştu. O günlerde ASTRA Radyosu’nun düzenlediği bir dayanışma etkinliğinde kendi hayatını kaleme aldığı ve Türkçe ve Rumca olarak yayımlanmış olan “Paylaştığımız Islak ve Beyaz Mendil” başlıklı kitabının satışını yaparak, kitaptan elde ettiği geliri Soma’da maden felaketinde etkilenen ailelere göndermişti.

Resimde Leyla Kıralp, eşi Mustafa Kıralp ve oğlu Şevki Kıralp, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis ile dünkü ziyarette görülüyor.

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“Yunanistan yangını: Anadolu Rumları'na sığınak olan mahalleler kül oldu…”

Yasemin Buket Gkanas

Yunanistan'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği büyük yangında, mübadale döneminde Anadolu'dan gelen Rumların kurduğu mahalleler de kül oldu.

Yunanistan'da alevlere teslim olan kıyı şeridindeki Neos Vucas (Yeni Buca) ve Nea Makri’nin (Yeni Fethiye) ağırlıklı olarak Anadolu Rumlarının yaşadığı bölgeler.

Her iki yerleşim de %98'i haritadan silinen Mati semtinin birkaç kilometre ötesinde. Neos Vucas, Mati bölgesinden sonra en çok zarar gören ikinci yer. Neos Vucas mübadele döneminde İzmir'in Buca ilçesinden göç eden Rumlar tarafından kurulmuş. Nea Makri semtini kuranlar ise Fethiye'deki Kayaköy'den gelen Rumlar. Semtte ayrıca Anadolu Rumları'nın anısını yaşatmak, ve kültürel mirası korumak için kökenleri Fethiye ve Kayaköy’e dayanan insanlar tarafından açılan bir "Nea Makri Mübadele Müzesi" var. Aynı çatı altında Fethiyeliler Derneği de bulunan müze, günümüzde hala Fethiye müziği etkinlikleri yapmaya devam ediyor. Yangından etkilenen yerlerin dışında kaldığı için müze zarar görmemiş ve hala varlığını koruyor.

'Türkiye'deki Rumlar da yardımımıza koştu'

Alevlerin yuttuğu; şu ana kadar 82 kişinin yaşamını yitirdiği Mati ve Neos Vucas semtlerinde şimdilerde sessizlik ve yoğun hissedilen bir yanık kokusu hakim.

Yangından zarar gören insanlar için bölgeye yakın Rafina Belediyesi bir kriz merkezi oluşturmuş durumda. Lliman bölgesinde Rafina’yı kuranlar da mübadele sırasında Bursa’ya bağlı Trilye beldesinden ayrılıp buralara gelmek zorunda kalan Anadolu Rumları. Ofisinde ziyaret ettiğimiz Rafina Belediyesi Genel Sekreteri Vasilis Pistikidis Tirilyeli mübadil bir ailenin torunu.

Yangında neler yaşadıklarını, yaraları nasıl sardıklarını sorduğumuz Pistikidis, 'Türkiye’deki Rumlar da yardımımıza koştu.' diyor. Rafina ile kardeş Bursa'nın Trilye ilçesi ile temasta olduklarını belirtiyor: "Türkiye’den de elbette yardım aldık ancak süreç iki devlet arasında geliştiği için belediye olarak net bir bilgimiz yok. Şimdi size biraz köklerimizden bahsedeyim. Nea Makri’ye ilk yerleşenler Küçük Asya’dan göçen Rumlar. Neos Vucas semtini kuranlar da İzmir’in Buca ilçesinden göçen Rumlar. Ben de bir mübadil torunuyum. Rafina bölgesi Küçük Asya’dan göçen Anadolu Rumları tarafından kuruldu. İlk sakinleri ise Bursa’ya bağlı Tiringila (Trilye) beldesinden göçen Rumlar. Trilye Marmara Bölgesi’nde Mudanya ilçesine bağlı bir belde. Bursa’ya 35 km uzaklıkta. Ayrıca Mudanya Belediyesi ile iletişim halindeyiz. Uzun yıllardan beri Tirilye ile Rafina kardeş bölgeler. Yanlış söylemiyorsam Türkçe’de 'Trilye' diyorsunuz. Mudanya’daki mevkidaşlarımız ile de yakın arkadaşız. Dedelerimizin memleketi olan bu semti ziyaret etmek, sokaklarında yürümek bizim için çok duygulandırıcı."

Genel Sekreter Pistikidis, ayrıca şu ana kadar ilaç ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veriyor.

Atinalı Türkler yaraların sarılması için seferber

Yunanistan'da yaşayan gönüllüler tarafından da evini kaybedenlere kalacak yer sağlamak için platformlar oluşturuldu. Felekatzedeler için gıda yardımı yapılırken, sağlık ekipleri ve gönüllüler de sürekli olarak ihtiyaçları saptamaya çalışıyor. Atina'da yaşayan Türkler de gönüllü olarak bölgeye su ve gıda yardımı yapıyor.

Yangında hayatını kaybedenlerden iki kişi İstanbul Rumları Aggelos ve Aggeliki Masha.

Yeni Fethiye’de (Nea Makri) “Mübadele Müzesi” de var…

Yunanistan yangınında onlarca kişiye mezar olan ve alevlerin altında enkaza dönüşen kıyı şeridinde yer alan ilçelerden biri de Mübadele göçmeni Anadolu Rumlarının kurduğu Yeni Fethiye, Yunanca ismiyle Nea Makri.

Yeni Fethiye, Mati ilçesinin birkaç kilometre yakınında.

Nea Makri şu anda terk edilmiş vaziyette olan Kayaköy'den göç eden Rumlar tarafından kurulmuş

Yunanistan'daki Yeni Fethiye, Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1923-1924 nüfus mübadelesi yıllarında, Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarındaki Kayaköy'den buraya zorla göç ettirilen Anadolu Rumları tarafından kurulmuş.

Kayaköy'ün 6 bin 500 Hristiyan yerlisi, Türkiye topraklarında bıraktıkları evlerinin benzerlerini yaptıkları Makri'deki yerleşim yerinin ilk sakinleri olmuşlar. Yeni Fethiye'de mübadele döneminin anılarını yaşatan bir de Mübadele Müzesi bulunuyor.

(EURONEWS - Yasemin Buket Gkanas – 26.7.2018)