“İnsan Zaman Mekân”In yeni sayısı çıktı

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin yayını olarak çıkan insanzamanmekan’ın 14’üncü sayısı kitapçılarda yerini aldı. Epeydir düzensiz olarak çıkan dergi’nin bu sayısı Kültür Dairesinin katkılarıyla yayınlandı.

Birliğin dönem başkanlığını yapan Tamer Öncül yapılan özverili çalışmaların bir meyvesi olan derginin okuyucuyla buluştuğunun duyurusunu yaparken her zaman yapıldığı gibi yeni çalışmaların da ufukta olduğunun haberini verdi.

Dergiden maada kolektif bir kitap niteliğinde olan insanzamanmekan adlı basılı yayın organımızın yaratıcı düşüncenin ayakta kalması adına hayatını sürdürebilir olması aydınlanmacı bir direnişin göstergesidir. Vasatlığın hâkim olduğu sözüm ona üst kültür kurumlarının önümüze yığdığı stereotipik kültürel tortuların heybetine rağmen yol alabilmek yine de var kalmanın tesellisine dönüşebiliyor.

Editörlüğünü Ümit İnatçı’nın yaptığı dergideki metinler ve edebi eserler ağırlıklı olarak Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi olan kalemlerin ürünü oluyor. Her zamanki gibi deneme, kritik, şiir ve öykü niteliğindeki metinlerden oluşan insanzamanmekan’ın 14’üncü sayısının görselleri Roland Topor’un desenlerinden derlenmiştir.

Bu yıl 21’inci yaşına basmış olan derginin kapağı Genel Yayın yönetmeni Ümit İnatçı tarafından hazırlandı.

96 sayfalık dergide, Ümit İnatçı, Emel Kaya, Zeki Ali, Tamer Öncül, Bruno Cora, M.Kansu, Aliye Ummanel, Lale Alatlı, Maria Siakalli, Fatma Akilhoca, Hüseyin Bahca, Mine Ömer, Ayşegül Salamis Şentuğ, Ruhsan İskifoğlu, Tuğçe Tekhanlı, Leyla Ulubatlı, Ceyhan Özyıldız, Tutku Tuğyan ve Jenan Selçuk’un ürünleriyle yer alırken; Kenneth Rexroth, Allen Ginsberg, Sohrap Sepheri, Pambos Kouzalis ve Angela Kaimaklioti’nin şiirlerinden çevirilere de yer verilmiş.

Birliğin 30. Yılı çalışmaları çerçevesinde planladığı bir dizi etkinliğin Pandemi nedeniyle gerçekleştirilememesine karşın; hedeflenen yayınların peş peşe hayata geçirildiğini vurgulayan birlik başkanı, Ağustos ortalarında Ayça Özkan’ın şiir kitabı’nın ardından, Ağustos sonu İnsan Zaman Mekan dergisinin yayınlandığını; Eylül ayı içerisinde basılacak olan “30 Yıllık Birikim- Belgelerle KSYB” kitabı ile, yine Kültür Dairesinin katkılarıyla yayınlanacak olan “Ispanya-Kıbrıs Türk Şiiri Seçkisi” nin (Ispanyolca –Türkçe) matbaada olduğunu belirtti…