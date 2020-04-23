İnsan üstünde ilk Covid-19 aşısı denendi
İngiltere'nin Oxford şehrindeki Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşı bugün iki kişi üzerinde denendi
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Küresel salgın korona virüse karşı Avrupa'daki ilk aşı denemesi İngiltere'de yapıldı. Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşı, iki gönüllü üzerinde denendi.
800 kişinin çalıştığı ekipteki Prof. Dr. Sarah Gilbert, geliştirdikleri aşıya çok güvendiğini söyledi.
Aşının denendiği iki kişiden biri olan Elisa Granato, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ben de bir bilim insanıyım. O nedenle bilimsel çalışmaları elimden geldiğince desteklemek istedim" dedi.
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Etiketler : aşı, Covid-19, insan üstünde deneme, Oxford Üniversitesi
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