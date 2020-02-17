İnsan sağlığı: 8 TL

İnsan sağlığı ile oynayan iş yerlerine yaptırımda Belediyeler Yasası yetersiz kalıyor. Belediyeler Yasası’nın 122’nci maddesine göre, iş yerlerinin çalışma ve sağlık koşullarına uymaması halinde alacağı para cezası sadece 8 TL. 2019 yılında Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de toplam 6 bin 373 iş yeri denetlendi ancak verilen cezalar yasa nedeniyle caydırıcı olamadı…

Mağusa, Girne ve Lefkoşa Halk Sağlığı Şube sorumluları, sağlık koşullarına uygun olmayan işyerlerine para cezası verme konusunda yasanın büyük bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yasanın güncellenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. YENİDÜZEN’e konuşan Özçınar, cezanın asgari ücrete eş olması için meclise sunulmak üzere hazırlanan bir taslak olduğunu belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy, Belediyeler Yasası’nın sabit para cezalarının çok komik rakamlar olduğunu ifade etti, 1 yılda yapılan binlerce denetim sonucunda sadece 800 TL para cezası kesildiğine dikkati çekti.

“Çevre cezalarında ortamı kirletene yazılacak ceza 5 TL: Sokak ortasına kişi çöpünü de dökse 5 TL ceza yazılıyor”

Mağusa Belediye Başkanı Danışmanı Mücahit Kaya, yasasının insan sağlığı yaptırımında tamamen yetersiz kaldığını söyledi: “8 ile 4 TL arasında kesilen cezalar çok komik rakamlar”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel “Belediyeler Yasası çok eski bir tarihten kaldı, burada uygulanan 8 TL çok komik bir rakam. Yasanın en acil şekilde güncellenmesi gerekmekte, buna çok ciddi anlamda ihtiyaç vardır”

BELEDİYELERİN 1 YILDA KESTİĞİ CEZALAR… LEFKOŞA: 2 BİN 912

GİRNE: 2 BİN 100

MAĞUSA: BİN 361

Devrim DEMİR

Belediyeler Yasası’nın 122’nci maddesine göre, iş yerlerinin çalışma ve sağlık koşullarına uymaması halinde alacağı para cezası sadece 8 TL.

Bir anlamda insan sağlığını tehdit etmenin karşılığı son derece ucuz!

Geride bıraktığımız yıl içinde üç farklı noktada belediyeler, 6 bin 373 iş yerini denetledi. 56 iş yeri eksik koşullar nedeniyle mühürlenirken, binlerce denetim sonucu kesilen toplam para cezası bin 500 TL.

İnsan sağlığı ile oynayan iş yerlerine yaptırımda Belediyeler Yasası yetersiz kalıyor.

Yıllardır güncellenmeyen yasa nedeniyle, ellerinin yetersiz kaldığını öne süren belediye çalışanları da dertli.

Mağusa, Girne ve Lefkoşa Halk Sağlığı Şube sorumluları yasanın asgari ücretle eş olmasını savunurken, kesilen cezaların 4 ile 8 TL arasında komik rakamlar olduğunu öne sürdü.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yasanın güncellenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Özçınar, yasanın asgari ücrete eş olması için meclise sunulmak üzere hazırlanan taslak olduğunu belirtti.





Lefkoşa Türk Belediyesi… 2 bin 912 iş yeri denetlendi

Ecesoy: “Binlerce denetim 800 TL para cezası kesildi”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2019 yılındaki denetim istatistiğini paylaştı.

2019 yılının tamamında Lefkoşa’da 2 bin 912 iş yerinin denetlendiğini ifade eden Ecesoy, denetimlere ek olarak müsadere edilen etler ve tarihi geçmiş mallara da el konulduğunu söyledi.

Aynı denetimler altında, 2019 yılında 9 iş yerinin faaliyetlerinin de durdurulduğunu kaydeden Ecesoy, 190 iş yerine ihbar yazıldığını 24 iş yerinin de eksik koşullar nedeniyle kapatıldığını kaydetti.

Belediyeler Yasasının sabit para cezalarının çok komik rakamlar olduğunu ifade eden Ecesoy, kesilen cezaların toplamda 40 ve 50 TL arasında değiştiğini 1 yılda yapılan binlerce denetim sonucunda 800 TL para cezası kesildiğine dikkati çekti.

Kurallara uymayan iş yerlerine en büyük cezanın ‘kapatma’ cezası olduğunu ifade eden Ali Ecesoy, Belediyeler Yasası’nın değişmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve Bakanlar Kurulunda beklediğini söyledi.

Ecesoy: “Vatandaş Sokak ortasına çöp dökse de cezası 5 TL”

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy, cezaların asgari ücrete bağlanması gerektiğini ifade ederek, “Çevre cezalarında ortamı kirletene yazılacak ceza 5 TL: Sokak ortasına kişi çöpünü de dökse 5 TL ceza yazılıyor. Bu sistemin düzeltilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Çok uzun zamandır Belediyeler Yasası iyileştirilmedi. En kısa zamanda yasanın değiştirilip cezaların arttırılması gerektiği inancındayım” dedi.

Mağusa Belediyesi 2019 yılında bin 361 iş yeri denetledi

Kaya: “İnsan sağlığı yaptırımında cezalar tamamen yetersiz”

Mağusa Belediye Başkanı Danışmanı Mücahit Kaya, Mağusa Belediyesinin sınırları kapsamında yapılan kontrolleri açıkladı. Kaya, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Mağusa’da bin 361 iş yerinin denetlendiğini, işletmelerin 273’üne ihbar, çeşitli nedenlerden ötürü 11 işletmenin de mühürlendiğini kaydetti. Rakamların resmi kayıtlar olduğuna dikkati çeken Mücahit Kaya, Belediyeler Yasasının insan sağlığı yaptırımında tamamen yetersiz kaldığını savundu.

Ceza kesilirken, yasadaki sabit para cezaları üzerinden hareket edildiğini kaydeden Kaya, 8 ile 4 TL arasında kesilen cezaların çok komik rakamlar olduğunu belirtti.

Yıllardır güncellenmeyen yasa nedeniyle belediyelerin borç batağına saplandığını kaydeden Kaya, rakamların düşük olması nedeniyle cezaların uygulanmaması sebebi ile belediyelerin gelir toplayamadığını kaydetti.

Suç işleyene de yaptırım uygulayamadıklarını belirten Kaya, yasadaki sabit para cezaları nedeniyle belediyelerin elinin güçsüz olduğunu binlerce denetim neticesinde kesilen cezaların çok komik rakamlar olduğunu anlattı.

Mağusa Belediye Başkanı danışmanı Mücahit Kaya, mevcut Belediyeler Yasasının iyileştirilip, yeniden gündeme taşınması gerektiğini savunarak, “Yasada madde 122’de gösterilen sabit para cezaları yetersiz. Bunu kuvvetlendirmek için caydırıcı rakamlar olması gerekmekte. Cezalar asgari ücrete göre düzenlenmeli böyle olursa yasa tekrar tekrar yapılandırılmaya ihtiyaç duymaz.”

Girne Belediyesi 2 bin 100 iş yeri denetledi

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel: “Yaptırım gücü için güncel yasa şart”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel Girne’de ortalama bin 50 civarında farklı işletme bulunduğunu söyledi. Soyel, 2019 yılı 12 aylık denetimlerinde 2 bin 100 civarı denetim gerçekleştiğini gereken koşullara uymayan 36 işletmenin mühürlendiğini ifade etti.

Ceza kesmenin amaçlarında olmadığını, denetimlerde ortaya çıkan sorunları çözmek olduğunu ifade eden Soyel, “Denetimlerdeki amaç, işletmelerin genel hizmet seviyesini gözlemlemek, hijyen risklerini denetlemek, insan sağlığını riske koyan durumlara müdahale etmektir. İnsan sağlığını ciddi şekilde suç unsuru teşkil eden yerler varsa mutlaka cezalar kesilir. Belediyeler Yasası çok eski bir tarihten kaldı, burada uygulanan 8 TL çok komik bir rakam. Yasanın en acil şekilde güncellenmesi gerekmekte, buna çok ciddi anlamda ihtiyaç vardır. Yasanın güncellenmesi, denetleyen belediyelerin elini güçlendirecek. İnsan sağlığının korunması için daha akılcı, sonuçlar elde edilmesi için buna ihtiyaç vardır. Yapılan denetimlerde en caydırıcı olan kurallara uymayan iş yerlerini basın yolu ile duyuruyoruz. İnsan ve gıda sağlığını korumak adına, belediyelerin yaptırım gücü için yıllardır bekleyen yasanın güncellenmesi şart” dedi.

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar:

“Yeni yasa gündemde”

YENİDÜZEN’e konuşan Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Belediyeler Yasasının 12 yıllık olduğunu ve güncellenmesinde gecikme olduğunu belirtti. Bakanla yasayla ilgili görüşme planında olduğunu kaydeden Özçınar, yapılan çalışma ile yasanın asgari ücrete dayalı olacağını kaydetti.