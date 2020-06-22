“İnsan kaynaklarına olan yanlış algıyı yıkmamız gerek”

DİLA ŞİMŞEK

35 yaşındaki İnsan Kaynakları Uzmanı Ahmet Türkdoğan, Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise İngiltere, University of Portsmouth’da Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Lefkoşa’da yaşayan Türkdoğan, mesleği ile 2011 yılında Almanya Heidelberg’te bulunan EMBL’de (Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı) tanıştı. Önce insan kaynakları stajyeri, daha sonra aynı kurumda insan kaynakları asistanı olarak görev aldı.

“Mesleğime olan ilgimi üniversitede keşfettim”

İnsan kaynaklarına ilgisinin, üniversite yıllarında başladığını belirten Türkdoğan, “Aldığımız dersler arasında; personel yönetimi, kurum ve personel psikolojisi, organizasyonel gelişim gibi konular vardı. Kurum içi müşteriye hizmet verme fikri beni o dönemlerde heyecanlandırmış ve bu alanda çalışmam gerektiği fikri oluşmaya başlamıştı. O günden sonra, ilgili alanda kitaplar okuyup iş potansiyellerini aramaya ve yüksek lisans için üniversite araştırmaları yapmaya başladım” diyor. Türkdoğan, şimdi de insan kaynakları danışmanı olarak çalışıp, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nde aktif rol alıyor.

“En verimli çalışan mutlu çalışandır”

Ülkede insan kaynaklarının, ne fikir olarak ne de meslek olarak tam oturmadığını dile getiren Türkdoğan, “Birçok kurumca yanlış anlaşıldığı ve yanlış yönetildiği inancında bir uzman olarak; insan kaynakları yönetiminin tam anlamıyla anlaşılması ve tüm kurumlarca fonksiyonel bir şekilde uygulanması için kurumlara hizmet vermek en büyük isteğimdir” şeklinde konuşuyor.

İnsan kaynakları yönetiminin aslında profesyonel hayatın her evresinde olan ve doğru yönetildiği takdirde kurumun başarısına pozitif değer katan bir alan olduğunu savunuyor.

Türkdoğan, “Doğru personeli, doğru zamanda, doğru pozisyona, doğru bir maaşla istihdam edebilmek ve istihdam edilen insan kaynağını doğru bir şekilde yönetip yıllık performans değerlendirmeler ve doğru geribildirimlerle takip ederek motive etmek, uzun vadede kuruma büyük avantaj sağlar” diyor.

Türkdoğan sözlerine şöyle devam ediyor: “En verimli çalışan mutlu çalışandır fikrinden yola çıkarak, personel ile olan iletişimimizi işveren olarak güçlendirebildiğimiz; personelin maaş ve yan haklarını doğru yönetebildiğimiz ve en önemlisi personelin kariyer gelişimini destekleyebildiğimiz zaman kazanacağımız unutulmamalıdır…”