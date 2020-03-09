‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ne ağır ceza!

‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçlarının Ceza Yasası’na girmesini ve bu suçu işleyenlere de ‘ağır cezalar’ öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe’nin öneri sahibi olduğu yasal düzenlem, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ‘oybirliği’ ile onaylanmış, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmişti.

‘İnsan Kaçakçılığı ve Ticareti’ suçuna ‘ağır cezalar’dan, İntihara Teşebbüs’ün suç olmaktan çıkarılmasına, “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemleri’ne ilişkin birçok ‘insani’ düzenleme içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Kurul’da…

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin raporunu okudu, yasada öngörülen değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Derya: “Tarihi bir gün”

Öneri sahiplerinden CTP Milletvekili Doğuş Derya, ‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’nin suç olması için çaba harcayan biri olarak bu günü ‘tarihi bir gün’ olarak nitelendirdi. ‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’nin suç sayılabilmesi için mevzuata girmesinin önemine işaret eden Doğuş Derya, öneri sahibi diğer milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, komitede görev yapan diğer milletvekillerine de teşekkür etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kadın cinayeti yaşandığını hatırlatan Derya, “Kadınlar sokakta çığlık, 9 bıçak darbesi, ölümü videoya çekilen… Kadınlar surata bir tokat…” dedi, Lefkoşa dışındaki ilçelerde de birimler kurulmasını önemine işaret etti.

Ölüm anını yayınlayan medya kuruluşlarını da kınayan Derya, bu tür görüntülerin şiddete eğilimli insanlarda etkili olabileceğini belirtti.

Son zamanlarda insan hak ve özgürlükleri ile ilgili meselelerde işbirliği yapıldığını söylemekten gurur duyduğunu söyleyen Derya, “sıra artık yürütmede, uygulamada” dedi.

Rogers: “Bugüne kadar insan ticaretinde sınıfta kalmıştık”

Yasa önerisinin ülke adına büyük bir adım olduğunu söyleyen HP Milletvekili Jale Refik Rogers, özellikle insan ticaretinin ülkede büyük sorun olduğuna işaret etti.

Hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak bu konuda adımlar atmamız gerektiğine değinen Rogers, insan ticareti konusunda bu güne kadar sınıfta kalmış durumda olduğumuza da dikkat çekti.

Bu yasa önerisi ile geçirilecek maddelerle, polisin de elinin güçlendiğine işaret eden Rogers, bu maddelerin gereğinin yapılmasını da önemine değindi.

İnsan ticareti ile ilgili de poliste bir birim kullanılması gerekliliğine işaret eden Rogers, konunun Polis Genel Müdürlülüğü’ne de iletildiğini söyledi.

Rogers, kapsamlı bir İnsan Ticareti Yasası yapılması gerektiğini ve HP olarak bununla ilgili çalıştıklarını kaydetti.

Nefret söylemine ilişkin de konuşan Jale Refik Rogers, yasa önerisinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Özyiğit: “Bir öğretmen olarak utanıyorum”

TDP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit, kadın cinayetlerinin yanı sıra çocuk istismarlarını da kınayarak söze başladı, bir öğretmen olarak bir okulda yaşanan, bir öğretmenin istismarından utandığını ifade etti.

Bilinçlenme çalışmalarının artırılması gerekliliğine işaret eden Özyiğit, kültürel yozlaşma içerisinde olduğumuzu ve bundan da herkesin nasibini almakta olduğunu belirtti. 8 Mart’ta yaşanan kadın cinayetine de değinen Cemal Özyiğit, tepkisiz bir toplum olduğumuzu ifade etti, cinayet yaşanırken, kaydetmekle kalınabildiğine işaret etti.

Yıllarca bu ülkeye ‘konsomatris’ olarak getirilen ve pasaportları ellerinden alınanların mağduriyetini gidermek için bu yasada düzenlemeler olduğuna işaret eden Özyiğit, cinsel yönelimi nedeniyle aşağılamaya maruz kalanların olduğuna değindi, yasada bunu önlemeye yönelik düzenleme olduğunu da belirtti.

TDP olarak oylarının olumlu olacağını ifade eden Özyiğit, katkı koyanlara da teşekkür etti.