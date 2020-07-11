‘İnsan kaçakçılığı’ cezasız kalmayacak

Devrim DEMİR

‘İnsan kaçakçılığı’ suçunun Mart başında Ceza Yasası’na girmesinin ardından, yetkili makamlardan izinsiz, para karşılığı ülkeye mülteci taşıdığı tespit edilen zanlılar, bu suçlama ile ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Yayla sahilinde tespit edilen 30 mülteciyi ülkeye para karşılığı getirdiği gerekçesiyle dün 3 zanlı ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da Haziran ayında meydana gelen benzer bir suçla bağlantılı üç kişi de, aynı suçlama ile yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.

Yasa Şubat ayında geçti…

‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçları Mart başında Ceza Yasası’na girdi. Bu suçu işleyenlere ‘ağır cezalar’ getiren Ceza (Değişiklik) Yasası’na göre; maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan yabancı birini ülkeye sokan ve burada kalmasını sağlayan kişi, ‘İnsan Kaçakçılığı Suçu’ işlemiş olacak ve 5 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilecek. Bu suça mağdur kişilerin 18 yaşından küçük olması ve ‘onur kırıcı muameleye’ maruz kalmaları durumunda da, ceza 10 yıla kadar çıkabilecek.

Doğuş Derya: “Tarihe bir not olsun”

‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçlarının Ceza Yasası’nı düzenleyen Yasa’nın Öneri sahiplerinden CTP Milletvekili Doğuş Derya, ‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’nin suç olması için CTP'li kadın vekillerin büyük bir çaba harcadığını anımsattı.

Derya, Genel Kurul’dan geçmesini sağladıkları Ceza Yasası değişiklik paketinde ‘İnsan kaçakçılığı’, ‘İnsan ticareti’, ve ‘Nefret söylemi’ suçlarının mevzuata girmesini sağladıklarını kaydetti.

Yasa geçtikten sonra Mart ayında ülkede yaşanan pandemi nedeniyle, yasanın çok öne çıkmadığını ancak ikinci kez birilerinin mahkemeye bu suçlamalarla çıkarıldığına işaret etti.

Derya, “Bu yasanın geçirilmesi için uzun bir mücadele verdik. CTP’li kadın vekiller olarak da mücadele ettik. Ben vekil olmadan önce kişisel olarak da bu konuda mücadele ettim. Geçen yasa ile ilgili birilerinin bu suçtan yargılanacak olması tarihe bir not olsun” dedi.