İnsan Hakları Vakfı gece kulüpleriyle ilgili acil düzenleme istedi

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), gece kulüplerinde çalıştırılan kadınları ve insan ticareti mağdurlarını koruyabilecek ve denetimi artıracak yasal düzenlemenin bulunmamasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümetin gerekli acil düzenlemeleri yapmasının beklendiği belirtildi.

Vakıf açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesine atıfta bulunularak “herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir” ifadelerine vurgu yapıldı ve geçtiğimiz günlerde Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde, 26 yaşındaki Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya’nın ölümünün, ülkenin kanayan yarası gece kulüpleri ve insan ticareti konularıyla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ve denetimlerin yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde gece kulüplerini düzenleyen ‘Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’ tahtında ‘Gece Kulübü’, müzikli eğlence programları düzenleyen otel dışındaki herhangi bir alkollü içki satışı yapan ve konsomatris çalıştıran eğlence yerini anlatır.

Yine aynı yasada ‘konsomatris’, gece kulübünde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadını anlatır.

Mevcut yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların ‘para karşılığı seks yapmasına’ engel olduğu halde devlet, bu alanı yeterli şekilde denetlememektedir.

KKTC’de ‘seks işçiliği’ ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Resmi olarak kabul edilmemesine karşın kapalı kapılar ardında ‘seks işçiliği’ ve insan ticaretinin varlığı göz ardı edilemez bir gerçektir.

En büyük sorun, zorla çalıştırılma amacı ile insan ticareti ve çalıştırılanların çalışma koşullarının göz ardı edilmesidir. İnsan ticaretiyle ilgili bir yasanın bulunmaması insan ticaretinin tanımlanamaması anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla bu suçun varlığının tespitini dahi imkânsız hale getirmekle birlikte suçluların da cezalandırılamaması anlamına gelmektedir. İnsan ticareti konusunda toplum bilincinin artırılması ve insan ticaretinin yasal bir zemine oturtulması gerekmektedir.

Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınları ve insan ticareti mağdurlarını koruyabilecek ve denetimi artıracak yasal düzenlemenin bulunmaması endişe vericidir. Bu konuda, KTİHV olarak, yeni hükümetimizin gerekli acil düzenlemeleri yapmasını beklemekteyiz.”