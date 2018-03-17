İnsan hakları konuşuldu

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) üyeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Buenos Aires'teki Arşiv ve İnsan Hakları konulu uluslararası konferansa katıldı.

CMP’den verilen bilgiye göre, UNESCO, Arjantin Adalet Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütü Swisspeace tarafından düzenlenen etkinlikte, siyasi şiddet ve çatışmalarda insan hakları ihlallerini belgelemek için uzmanlaşmış 20’den fazla ülkeden uygulayıcılar bir araya getirdi.

Konferansta, “İnsan Hakları Arşivlerinin Güncel Kullanımı,”, “Arşivlere Erişim ve Erişilebilirlik”, “Risk Altındaki Arşivlerin Güvenliği ve Korunması” ile “İnsan Hakları Arşivleri İçin Yeni Zorluklar” olmak üzere dört konu ele alındı.

CMP üyeleri konferansta, 2017 yılında başlatılan ve 12 ülke ile iki uluslararası organizasyona mensup kişilerin olası gömü alanları hakkında bilgi bulmayı amaçlayan arşiv araştırma projesinden bulguların sunumunu yaptı.