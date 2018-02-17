‘İnsan Hakları İhlali’

Hukukçular, Türkiye’den gelen ailelerin Kıbrıs’ta doğan çocukları ve onların çocuklarına dahi Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği verilmeyerek, bu durumu ‘yasal olmayan limanlardan adaya giriş’ noktasına bağlanmasının Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğuna dikkat çekti, yaşanan mağduriyeti ‘insan hakkı’ ihlali olarak yorumladı. Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini, Hukukçu Hakkı Önen: “AİHM’e gidilirse dava kazanılır” Avukat Ergün Ulunay: “Davalar; Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu noktasında yoğunlaşmalı” Avukat Tarık Kadri: “Muhaceret Dairesi, her başvuruyu aynı kefeye koyuyor” YASAL PROSEDÜR NASIL İŞLEYECEK? Kıbrıs’ın güneyinde yapılan başvurulara en geç 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre başvurularla ilgili belirtilen tarih aralığında geri dönüş olmaması halinde idari bir dava açılabiliyor.

Yapılan başvuruya ret cevabı gelmesi halinde de 75 gün içinde yargı süreci başlatılabiliyor.

Ayşe GÜLER

Karma evliliklerden dolayı yaşanan mağduriyetlerle ilgili sürecin yeniden canlanarak, hukuki zemin hazırlığının başlaması, gözleri bundan sonra atılacak adımlara çevirdi.

Kıbrıs’ın güneyinde de avukatlık yapan hukukçular, Türkiye’den gelen ailelerin Kıbrıs’ta doğan çocukları ve onların çocuklarına dahi Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği verilmeyerek, bu durumu ‘yasal olmayan limanlardan adaya giriş’ noktasına bağlanmasının Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğuna dikkat çekti, yaşanan mağduriyeti ‘insan hakkı’ ihlali olarak değerlendirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan hukukçular, Kıbrıslı anne veya babadan doğan bir çocuğun otomatik olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna işaret etti.

Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini, Hukukçu Hakkı Önen, karma evliliklerle ilgili mağduriyetlere yönelik verilen mücadelenin haklı olduğunu, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilmesi halinde davanın kazanılacağı açıkladı.



16 Şubat 2018 tarihli YENİDÜZEN Gazetesi

Avukat Ergün Ulunay ise davaların; Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu noktasında yoğunlaşması gerektiğine işaret ederek, söz konusu yasadaki maddenin yürürlükten kalkması gerektiğine değindi.

Ulunay, Kıbrıs’ın güneyindeki nihai mahkemelerde yapılan başvurulara ret cevabı çıkması, tüm yasal çarelerin tüketilmesi halinde AİHM’e gidilebileceğini de dile getirdi.

Öte yandan Avukat Tarık Kadri, bazı durumlarda karma evliliklerden doğan çocukların anayasal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkı olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’ın güneyindeki Muhacaret Dairesi’nin yapılan başvuruların hepsini aynı kefeye koyduğunu, bunlarla ilgili gecikme yaşandığını kaydetti.

Yasal prosedür nasıl işleyecek?

Yasal prosedüre göre; Kıbrıs’ın güneyinde herhangi bir konuyla ilgili yapılan başvurulara en geç 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre başvurularla ilgili belirtilen tarih aralığında geri dönüş olmaması halinde idari bir dava açılabiliyor.

Yapılan başvuruya ret cevabı gelmesi halinde de 75 gün içinde yargı süreci başlatılabiliyor.

KIBRIS’IN GÜNEYİNDE DE AVUKATLIK YAPAN HUKUKÇULAR NE DEDİ?

Avukat Ergün Ulunay :

“Tüm yasal çareler tüketilirse AİHM’e gidilmeli”

Avukat Ergün Ulunay, Güney’deki Yurttaşlık Yasası altında Kıbrıs’a ‘yasal yollardan girmeyenlerin’ evliliklerinin tanınmadığını söyledi.

Ulunay, “Eğer bir Kıbrıslı, yurt dışında TC uyruklu veya diğer uyruklu kişilerle evlenirse; Kuzey Kıbrıs üzerinden 2 yıl adaya giriş yapmayacağı söyleniyor. Türkiye’de evlenmesi halinde Larnaka’dan giriş yapar, Kuzey’den Güney’e geçiş yapmazsa sıkıntı yaşanmıyor” dedi.

Aksi halde yasa dışı kapılardan ülkeye girenler ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı istendiğini söyleyen Ulunay, bu konuyla ilgili Kıbrıs’ın güneyindeki Bakanlar Kurulu’na müracaat edilmesi, bu konuda karar üretilmesi gerektiğini belirtti.

Ulunay, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun yapılan başvurulara cevap vermediğini bu nedenle de açılacak idari davanın ileriye götürülemeyeceğini dile getirdi.

“Davalar, Anayasa’ya aykırılık noktasına yoğunlaşmalı”

Davaların; Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu noktasında yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Ulunay, söz konusu yasadaki maddenin yürürlükten kalkması gerektiğine değindi.

Ulunay, Kıbrıs’ın güneyindeki nihai mahkemelerde yapılan başvurulara ret cevabı çıkması, tüm yasal çarelerin tüketilmesi halinde AİHM’e gidilebileceğini de dile getirdi.

Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini, Hukukçu Hakkı Önen:

“İnsan hakkına aykırı”

Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini, Hukukçu Hakkı Önen, karma evliliklerle ilgili mağduriyetlere yönelik verilen mücadelenin haklı olduğunu, konunun AİHM’e gidilmesi halinde davanın kazanılacağı açıkladı.

Önen, Kıbrıs’ın güneyindeki yasal prosedüre göre; anne veya babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan bir çocuğun doğduğu andan itibaren vatandaşlık hakkı elde ettiğini ancak ‘yasak limandan’ giriş yapan ebeveynlerin çocukları için Bakanlar Kurulu kararı olması gerektiğini ifade etti.

Önen, “Kıbrıs’taki nüfus aktarımı nedeniyle anne veya baba yasak limandan girmişse yani Ercan Havaalanı, Mağusa Limanı gibi bunlar yasak limandır. Bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Uygulama insan hakkına aykırıdır.” dedi.

30 gün içinde cevap verme zorunluluğu, ret cevabının ardından 75 gün içinde dava açma hakkı…

Hukuk sürecin nasıl işleyeceğine dair de bilgi veren Önen, ilk etapta Kıbrıs’ın güneyinde açılacak davanın ‘idari’ dava şeklinde olacağını söyledi.

Kıbrıs’ın güneyindeki yasalara göre idari kayıtlarla ilgili yapılan başvurularla ilgili 30 gün içerisinde olumlu veya olumsuz cevap verilmesi gerektiğine işaret eden Önen, gerekli cevabın alınmaması halinde dava açılacağını kaydetti.

Önen, başvurularla ilgili olumsuz cevap çıkması halinde de 75 gün sonra bu konuyla ilgili yargı sürcinin başlatılacağını belirtti.

“AİHM’e taşınırsa, dava kazanılır”

“Ebeveynlerden biri Kıbrıslı ise diğerinin nereli olduğu önemli değildir. Ancak bu kişilerin adaya ilk girişleri Kıbrıs Cumhuriyeti limanından olsaydı sıkıntı olmayacaktı” diyen Önen, bazı ailelerin sıkıntı yaşamamak adına ülkeye ilk girişlerini Larnaka’dan yaptıklarını belirtti.

Önen, Kıbrıs’ın güneyinde açılan davalarda vatandaşlıkların yasaya uygun olmadığının ifade edilebileceği, ancak konunun AİHM’e taşınması halinde yaşanan mağduriyetin ortaya çıktığını kaydetti.

Ayrıca Önen, “Dava AİHM’e gidildiğinde bu düşecek. Bence Kıbrıs’ın güneyindeki yetkililer, bunu göze alamayacaklar” şeklinde konuştu.

Avukat Tarık Kadri:

“Muhaceret Dairesi, her başvuruyu aynı kefeye koyuyor”

Avukat Tarık Kadri, bazı durumlarda karma evliliklerden doğan çocukların anayasal olarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkı olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’ın güneyindeki Muhaceret Dairesi’nin yapılan başvuruların hepsini aynı kefeye koyduğunu, bunlarla ilgili gecikme yaşandığını kaydetti.

Geçmişte yapılan müracaatlara 30 gün içerisinde cevap verilmemesine yönelik bir dava süreci başlatıldığını hatırlatan Kadri, mağduriyet yaşayan kişilere vatandaşlık verilmemesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık olduğu noktasına yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Kadri, AİHM’e başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğine de işaret etti.