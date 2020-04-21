“İnşallah defolur gider!”

“Biz de insanız, böyle bir dalganın geldiğini öngöremedik, böyle bir krizi yönetmeye çalıştık” diyen Başbakan Ersin Tatar, siyasi partilerle, herkesle görüşüldüğünü, doğru zamanda, doğru kararlar almaya çalıştıklarını, doğruyu bulabilmek için de zaman zaman kararları değiştirebildiklerini söyledi.

Başta bir Hükümet olduğunu söyleyen Tatar, uyumlu çalışıldığını ve kararların da istişarelerle alındığını kaydetti. Dün akşam 2 kişinin taburcu olduğunu açıklayan Tatar, hastanede tedavi gören 19 kişinin bulunduğunu da belirtti.

Uzmanlardan danışmanlık alındığını söyleyen Ersin Tatar, hiçbir oluşumda siyasetin aranmaması gerektiğini savundu. Uzmanların ifadesi ile de bu işin ‘yatay seyirde’ devam ettiğini aktaran Başbakan Tatar, rehavete kapılınmaması gerekliliğini de yineledi.

Hükümet’in doğru kararları, doğru zamanlarda aldığını savunan Tatar, gelinen noktada da iyi bir noktada olunduğunu savundu.

400’e yakın kişinin karantinada olduğunu da belirten Tatar, Almanların gönderilmesi gibi bir takım ciddi yönetim isteyen ve kendilerini de yoran süreçler yaşandığını kaydetti. “KKTC’nin Corona’nın altında ezilmeden bu süreçten çıkması bir başarıdır” diye düşünüyorum diyen Başbakan Ersin Tatar, özellikle sağlık çalışanlarını kutladı.

Şu anda elimizde 5 bine yakın kit olduğunu, 5 bin kitin de geleceğini söyleyen Başbakan Tatar, sabahlara kadar çalışılarak kapasite ve imkanlar ölçüsünde azami testin yapıldığını ifade etti.

“Rakamlara bakıldığın da her geçen gün bu işin iyiye gittiği izlenimi vardır” diyen Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu süreçte öğrendikleri ve kurulan mekanizma ile kendini koruduğunu söyledi.

Tatar, “İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu hastalık defolur gider, iletişim imkanları da yerine gelir. Şu anda dipteyiz. Kapılar açılmadan, uçaklar uçmadan eski performansımızı da yakalamamız mümkün değil” dedi.

Tatar ayrıca, bu süreçte 13 bin kişinin ülkeye geldiğini, 45 bin kişinin de gittiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın şu anda 200 yatağa kadar pandemi tedbirinin olduğunu da söyleyen Tatar, “Bu hükümet hiçbir hazırlık yapmadı noktasında değiliz. Elbette muhaliflerimiz söyleyebilir. Ben söylediğimiz arkasındayım. Söylediğimi de söylüyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın fonunda para olduğunu söyleyen Tatar, Girne American Üniversitesi’nin yarı inşaat hastanesinin de alındığını ve tamamlanması için çalışmaların başlatılması talimatı verdiklerini kaydetti.

“Kimse kimsenin maaşını kesmek istemezdi”

Ekonomiye ilişkin de konuşan Başbakan Tatar, “Kimse kimsenin maaşını kesmek istemezdi” dedi, ilk baştan borçlanmanın doğru olmadığı görüşünü belirti.

Tatar, “Şu anda Hükümet biziz, biz böyle yönetiyoruz. Saygı duymak lazım. Biz ilk önce oturduk konuştuk maaş kesintileri hiç de kolay değil” dedi.

Bu tedbirin alınarak siyasi iradenin ortaya konduğunu söyleyen Tatar, işyerleri kapatıldığı için şu anda maaş alamayan çalışanlara da katkı düşünüldüğünü ifade etti.

Daha önce yaşanmamış bir süreç yaşandığından doğruyu bulma adında bir takım kararların değiştirilmesinin normal olduğunu da kaydeden Başbakan Tatar, günün sonunda bir gün borçlanma olabileceğini ancak önce önümüzü görmemiz gerektiğini belirtti.