İNSAFSIZLAR HÜKÜMETİ

KKTC hükümetinin ‘ana görevleri’ Corona döneminde bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Nedir UBP-HP koalisyonunun temel vazifeleri?

1. Kamu görevlilerini ödemek

2. Emeklileri ödemek

3. O kadar!

Başka bir görevi yok hükümetin…

Normal zamanlarda da bu böyleydi…

Virüslü zamanlarda da böyle oldu.

Devlet ve onun adına hükümet özel sektör çalışanının semtine dahi uğramadı.

‘Bir serap misali’ dahi en azından ‘bir görünüp bir kaybolmadı’.

Hiç ortaya çıkmadı.

Çıkarmış gibi yaptı, ama görünmedi.

Tamamen kayboldu.

‘Paket’ dedi, içi boş çıktı.

‘Maaş desteği’ dedi, üç ayda vere vere 1500 TL ödedi.

Onu da zar zor.

Binbir can ezgisiyle…

Ve gecikerek…

İkincinin sözünü verdi, ama tutmadı.

‘Gel, kredi al, bana borçlarını öde’ dedi, insanları daha da batmaya davet etti.

Borçlananlar ‘zehirli bal’ yediklerini fark etti.

Devlet kendi gelirlerini yitirmesin, aybaşı ‘asli görevlerini’ yapabilsin diye özel sektörü uçuruma itti.

‘Otelleri açıyorum’ dedi, ortada turist yok.

Ulaşım sektörüne ‘sürün’ dedi, yolcu yok.

Birçok sektörü alelacele açtı, katkılardan yararlanmalarının önüne geçti.

Yasaların emrettiği işsizlik ödeneğini hükümet kararıyla iptal etti, rakamı da 2600’den 1500’e düşürdü.

Güney’de çalışanları ise ‘insan’ yerine dahi koymadı.

Tek kuruş destek vermedi.

Geçişleri haftalarca oyaladı.

Hükümetten biri başka, diğeri başka konuştu.

Bilim kurullarının her birinden başka ses çıktı.

Hükümettekiler kendi yurttaşlarına ‘güneye gidin ve gelmeyin’ dedi.

İnsanları ‘Corona’dan ölmedik ama hükümetin insafsızlığından öleceğiz’ deme noktasına getirdi.

Hükümettekiler ve bürokrasi sokağı duymuyor, algılamıyor, anlamıyor.

Ya da anlamazlıktan geliyor.

‘Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’ modunda yol alıyor.

‘Asli görevi’ saydığı kamu ve emekli maaşları dışında hiçbir kesime bakmıyor.

Sürekli övünme, hava atma da cabası…

Oysa kamu vicdanı kararını verdi, UBP-HP koalisyonunun adını koydu: İnsafsızlar hükümeti!..

