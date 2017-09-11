"İnsafsız UBP-DP azınlık hükümeti..."

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP - DP Azınlık Hükümeti'nin tüp gaza uyguladığı zammı kınadıklarını ve geri çekilmesini talep etti.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"UBP-DP Azınlık Hükümeti iktidara geldiği 27 Nisan 2016 tarihinden beri ortaya koyduğu icraatlarla ülkeyi tam bir kaos ortamına sürüklemiştir.

Üretimi artıracak, halkın yaşam standardını yükseltecek hiçbir icraat ortaya koymayan hükümet, zam kararlarıyla çalışanların günden güne daha da fakirleşmesine yol açmaktadır. Tüp gazın fiyatı son yapılan zamla elli TL’ye yaklaşmıştır. Kış aylarında ihtiyacın daha da artacağı düşünüldüğünde bu fiyat artışının etkisi katlanarak dar gelirli ailelerin bütçesine yansıyacaktır.

Partizanlıkta, adam kayırmacılıkta, eşe dosta makam sağlamakta sınır tanımayan UBP-DP azınlık hükümeti tüm bunların üstüne bir de yaptığı zamlarla halkın sabrını zorlamaktadır.

KTAMS olarak UBP-DP azınlık hükümetini insafsız zam kararından dolayı şiddetle kınar, bu kararın derhal geri alınmasını talep ederiz."