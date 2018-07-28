İnşaattan düşen Muhammet Bayraktar yaralandı
Gönyeli’de bugün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 50 yaşındaki Muhammet Bayraktar yaralandı.
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Gönyeli’de bugün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 50 yaşındaki Muhammet Bayraktar yaralandı. Polis, inşatta çalışan Bayraktar’ın, saat 13.20 sıralarında birinci katta temizlik yaparken dengesini kaybederek düştüğünü açıkladı. Yaralanan Muhammet Bayraktar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
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