İnşaattan demir çalarken yakalandı
Bafra Turizm bölgesinde yapımı devam eden bir otel inşaatının temel bağlantı demirlerini çalan 36 yaşındaki bir kişi suçüstü yakalandı.
A+A-
Bafra Turizm bölgesinde yapımı devam eden bir otel inşaatının temel bağlantı demirlerini çalan 36 yaşındaki bir kişi suçüstü yakalandı.
Polisin açıklamasına göre, M.Ç.(E-36) dün gece inşaatın temek bağlantı demirlerini demir kesme makasıyla kesip, hasara uğrattıktan sonra çalıp, kullanımında bulunan araçla taşıdığı sırada trafik devriye ekipleri tarafından tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler