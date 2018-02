İnşaatlarda denetim etkisi

Didem MENTEŞ

Çalışma Dairesi tarafından önceki gün iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunarak çalışmaları durdurulan inşaatlarda çeşitli eksikler ortaya çıktı.

İnşaatlarda genellikle; “yeşil branda eksikliği, koruyucu şeritler, levha eksikliği, güvenlik kıyafetleri, şantiye alanın açık olması” gibi noksanlıklar tespit edildi.

Çalışma Dairesi ekipleri denetimlerine dün de devam ederken, ihbar yapılan inşaatlar da yeniden kontrol edildi. Çalışmaları durdurulan bazı inşaatların taşeron ve müteahhit firmaları eksiklerini gidererek önlemini alırken, kimi firmalar ise henüz adım atmadı. Kimi firmalara ise yazılı ihbar düne kadar ulaşmadı…

YENİDÜZEN inşaatları görüntüledi

Çalışma Dairesi’nin Lefkoşa’da 6, Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasına rağmen inşaat firmalarının isimlerini doğru olmayacağı gerekçesiyle açıklamadı.

YENİDÜZEN, dün Lefkoşa’daki inşaat alanlarını gezdi, kendi imkanlarıyla çalışmaları durdurulan bazı inşaat firmalarına ulaştı. Ayrıca Çalışma Dairesi tarafından henüz denetlenmeyen inşaatlara da giderek, görüntüledi.

İnşaatlarda çeşitli eksikler

Durdurulan kimi şantiye alanlarında bilgilendirici ve uyarıcı levhaların bulunmadığı görülürken, hiçbir önlem alınmadığı da görüntülere yansıdı.

Öte yandan denetimi yapılmayan bazı inşaatlarda da uyarıcı ve bilgilendirici levhaların bulunmazken, gerekli önlemler de alınmadı

Lefkoşa’dan 3 firmaya ulaştık

Lefkoşa bölgesinde Yapım İnşaat Müteahhitlik Ltd, J&J Construction Ltd ve Kofalı Construction Ltd şirketlerine ait inşaatlardaki çalışmaların durdurulduğu öğrenildi.

Kimi firma sahibi Çalışma Dairesi’nin kendilerine sözlü beyanda bulunduğunu, düne kadar yazılı ihbar vermediğini belirtirken, kimi firma da yapılan ihbarı değerlendirerek girişim başlattıklarını aktardı.

İki firma hangi eksiklikler nedeniyle çalışmaların durdurulduğunu bilmezken bir firma da kendilerine yapılan ihbar sonrası eksikleri hızlıca tamamlayarak, Çalışma Dairesi ekiplerinin kontrolü sonrası çalışmaların başlaması için onay aldı

Taşeronlar Birliği güvenlik kıyafetlerinden dağıtacak

Bu arada Taşeronlar Birliği As Başkanı Mehmet Benli, birlik olarak şantiyelerdeki kılık kıyafetlerin giderilmesi yönünde çalışma başlattıklarını belirterek, baret ve güvenlik kıyafetinin en kısa sürede tamamlanarak dağıtılmaya başlanacağını aktardı.

Benli, tüm inşaatların denetlenmesi gerektiğini ancak büyük firmalar, üniversitelerdeki inşaatların kontrollerinin ön plana alınması gerektiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, devletin öncelikle haksız rekabeti ortadan kaldırması gerektiğini dile getirdi.

Taşeronlar Birliği As Başkanı Mehmet Benli:

“Devlet denetim yapsın ama haksız rekabeti de ortadan kaldırsın”

Yenikent bölgesinde yürüttüğü inşaatın Çalışma Bakanlığı tarafından henüz denetlenmediğini söyleyen Benli İnşaat Ltd Direktörü ve Taşeronlar Birliği As Başkanı Mehmet Benli, söz konusu inşaatta iskelelerin Çalışma Bakanlığı’nın öngördüğü şekilde kurulduğunu ve güneydeki gibi kalıpla birlikte hareket edildiğini aktardı. Benli, işçiler açısından da her türlü güvenlik önlemlerinin sağlandığını söyledi. Benli, “biz inşaatlarımızda merdiven boşluklarını kapatarak üst kata çıkarız. Zeminden en yukarı kadar kapatırız. Tehlikeli bölgelere ve üst katlara girilmesine izin vermiyoruz. Kendilerimize göre kontrol yapıyoruz” dedi. Yasada şantiyelerin dört bir yanın kapatılmasının yazdığını hatırlatan Benli, “etraf kapatılsın da her gün artık ülkemizde şantiyeler küçük yerlerde yapılıyor ve tek çalışma bölgesi kalıyor bu nedenle etrafını kapatamıyorsunuz. Bunun da yöntemleri vardır. Bunu ilerleyen günlerde gündeme getireceğiz”

Taşeronlar Birliği olarak şantiyelerdeki kılık kıyafetlerin giderilmesi yönünde söz verdiklerini, bu sözleri yerine getirmeye başladıklarını aktaran Benli, baret ve güvenlik kıyafetinin en kısa sürede tamamlanarak dağıtılmaya başlanacağını aktardı. Çalışma Bakanlığı’na Taşeronlar Birliği ve Müteahhitler Birliği’nin daha önce bir önerisi olduğunu anımsatan Benli, “Bakanlığa taşeronları, müteahhitleri ve çalışanları teşvik etmek istiyorsanız kendi yaptığınız ihalelerdeki hasız rekabeti ortadan kaldıracaksınız, çok büyük firmaların ve üniversitedeki yapıların denetimlerinden başlamalarını önderdik. İnsanlar görsün ki cesaret olsun. Daha önce denetçiler havaalanı inşaatına kapıdan bile konulmadı, bazı üniversiteler kontrol yapan denetçileri içeri bile koymak istemediler. Bakan da bunlardan başlayacağına dair söz verdi ama maalesef dün yine kulağını tersine tuttu. Hatta biz diğer inşaat şirketi firmalara önceden bir uyarı verilmesini önerdik ancak Bakan kendine göre inşaatları kapattı, gitti. Kapatılsın ama önce devlet kendisinden başlaması lazım” dedi.

Benli, tüm inşaatların denetlenmesi gerektiğini ancak büyük firmalar, üniversitelerdeki inşaatların kontrollerinin ön plana alınması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Benli, şöyle devam etti: “Ben sayın Bakana geçen günkü ziyaretinde de söyledim. Devlet bir ihaleye çıkıyor, 10’ar TL olan bir ürünün maliyetini, 7 TL’den hesaplıyor. Bunun içine İş Sağlığı ve Güvenliği’ni koymuyor, binanın nasıl ve kimler tarafından yapıldığını, işçiler kaçak mı değil mi bunların sorgulanmıyor, sadece ucuza iş nasıl yaparım mantığıyla gidiliyor. Devlet önce kendisinden başlaması lazımdır” dedi.

Toplum olarak ne istediğimizi de bilmemiz gerektiğini aktaran Benli, devletin öncelikle haksız rekabeti ortadan kaldırması gerektiğini aksi takdirde bu işte başarılı olunamayacağını savundu.

Kofalı Construction Ltd Direktörü Ali Kofalı:

“Eksikler henüz bildirilmedi! Denetlenelim ki önlemimizi alalım”

Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde Yakın Doğu Bank Ltd’e ait inşaat çalışmasını yürüten Kofalı Construction Ltd Direktörü Ali Kofalı, önceki gün bazı eksikler olduğu gerekçesiyle sözlü olarak inşaatın durdurulacağı bilgisini aldığını ancak düne kadar yazılı bir ihbarın eline geçmediğini söyledi. Eksiklerin ne olduğuna dair kendisinin de bilgisi olmadığını söyleyen Kofalı, ihbar yazısında eksiklerin belirtileceğini aktardı. Bugün ihbarın eline geçmesini beklediğini söyleyen Kofalı, “prensip olarak ben inşaat çalışmalarını durdurdum, sözlü olarak uyarıldığımız için çalışmamız etik olmaz” dedi.

Kofalı, “adamlarıma söylediklerine göre inşaat için ayakkabıları, güvenlik yeleği gibi eksikler olduğu söylendi. İnşaatın geneliyle ilgili bilgimiz yok. Bizim binamızın dört bir tarafı kapalıdır” dedi. Müteahhit olarak denetlenmekten çekinmediklerini söyleyen Kofalı, “denetlenmek güzeldir ama orta yolu hep beraber bulmamız lazım. Çünkü çalışanlarımızın hepsi can taşır, çoluk çocuğu vardır. Denetlenmek iyidir. Hepimizin eksiklerini tespit etmeleri lazım ki önlememizi alalım” şeklinde konuştu.

Yapım İnşaat Müteahhitlik Ltd yöneticisi Canol Göktaş:

“Eksikleri 1 günde tamamladık, onay aldık çalışmalar başlayacağız”

Yapım İnşaat Müteahhitlik Ltd yöneticisi Canol Göktaş, inşaat şantiyesinde gerekli şartların yerine getirilmesi için geçici süreliğine inşaatlarının durdurulduğunu ve 1 haftalık süre verildiğini belirterek, firma olarak 1 günde eksiklerin giderdiklerini belirtti. Çalışma Dairesi’nin kendilerine inşaatlarında yeşil renk brandanın tamamlanması, naylon şeridi gibi belli başlı ufak güvenlik düzenlemelerin yapılmasını istediğini aktaran Göktaş, tüm eksiklerin gün içerisinde tamamlandığını açıkladı. Her inşaatta da gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Göktaş, Çalışma Bakanlığı ekiplerinin öğle saatlerinde gelerek inşaatları kontrol ettiğini ve onay verildiğini söyledi. Göktaş, şantiyenin şartlara uygun hale getirildiğine dair onay yazısı verilmesinin hemen ardından çalışmaların başlayacağını aktardı.

J&J Construction Ltd Direktörlerinden Mehmet Aydın Öncülay:

“Bazı eksikler var onları da tamamlayacağız”

J&J Construction Ltd Direktörlerinden Mehmet Aydın Öncülay ise kendilerine tam olarak nerede eksik ve sorun olduğunun belirtilmediğini söyleyerek, Çalışma Bakanlığı yetkililerine ulaşarak tam olarak ne istendiğini öğrenmeye çalışacağını aktardı. Kendilerine 1 günlük süre verildiğini ve eksiklerin giderilmesinin istendiğini savunan Öncülay, 1 günlük sürede eksiklerin tamamlanmasının mümkün olmadığını aktardı. Öncülay, “Bir takım ufak tefek eksiklerimiz vardır ama genelde güvenlik ile ilgili bir sıkıntı yok. Bazı eksikler var onları da tamamlayacağız. Yasada yeşil branda falan yer almıyor. Perdeleme, korkuluk koyma gibi şartlar yer alıyor. Bizim demirden korkuluğumuz vardır. Görünmesi için de gerekli tedbirler alınmıştır. Dün gayri yasal olarak inşaatın durdurulması istendi ve yazılı olarak 1 günde eksikleri tamamlamamız istendi. Çalışma Dairesi’ni aradım tam ne istediklerini sorayım ama kimseye ulaşamadım. 1 günde eksikleri gidermem mümkün değil kasten mi yoksa yanlışlıkla mı bunu yaptılar bilmiyorum. Daireye ulaşmaya çalışacağım çünkü bir hata olduğunu düşünüyorum. Amaçları nedir,istedikleri nedir anlamaya çalışacağım. Bizim uyarı levhamız da var. Dış cepheye başladık, cam cephedir, bir şey yapamıyorum” dedi.

