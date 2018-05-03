Fehime ALASYA

Lefkoşa’da yapımı devam eden bir inşaat çalışmasında hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikte çalışan işçiler, YENİDÜZEN’in objektifine takıldı.

Kermiya bölgesinde devam eden bir inşaatta çalışan işçinin hiçbir tedbir almadan çalıştığı, adeta ölümle dans ettiği açıkça görülüyor.

Ne baret, ne güvenlik yeleği ne de güvenlik halatları olan inşaattaki demirleri söken işçi, can güvenliğini hiçe sayarak, tedbirsiz bir şekilde çalışırken, olay ihmali gözler önüne serdi.

Ülkede yaşanan iş kazalarının basın tarafından sürekli dile getirilmesi yanında son dönemde sıkça yapıldığı açıklanan denetimlerin ve cezaların dikkate alınmadığı da açıkça görülüyor.

Teftiş ve cezalar korkutmuyor…

Bazı inşaat alanlarında göze çarpan ‘ihmal’ fotoğrafları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı onlarca denetim ve cezaya karşın hala gündeme geldiği gözlemleniyor.

İş kazalarının önüne geçilebilmesi adına Çalışma Dairesi Müfettişleri’nin ada genelinde yaptığı denetimlerde, ‘iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı’ bulunduğu gerekçesiyle, gerekli önlemler alınıncaya dek 13 inşaatın faaliyeti durdurulmuştu.

8 Şubat’ta yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çekerek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiçbir inşaata tolerans gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

171 şantiye mercek altında

Çalışma Dairesi tarafından 7 Şubat-16 Mart tarihleri arasında yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişlerinde toplam 171 şantiyede çeşitli uygulamalar yapıldığı gözlemlendi.

Aynı tarihlerde yapılan uygulamalar arasında, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt bölgelerinde Kapatılan toplam 75 şantiye olduğu görülürken buna karşın örnek şantiye olarak Lefkoşa bölgesinden tek bir şirketin bulunduğu yer aldı.

Teftişlerde kapatılan şantiyeler arasında 39 işyeri işle Lefkoşa bölgesi başı çekerken, bunu 19 işyeri ile Mağusa, 10 işyeri ile Girne, 7 işyeri ile de Güzelyurt takip etti.

Kapatılan şantiyelerin yanı sıra bu bölgelerde uyarı verilen 27 şantiye olduğu görülürken, önceden kapatılan ve bu tarihlerde yeniden açılan 58 iş yerinin bulunduğu dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ergun:

“Ceza ve denetimlerin sürdürülebilir olmalı”

Ceza ve denetimlerin sürdürülebilir olması gerektiğine değinen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Eski Başkanı Uğur Ergun, inşaatlardaki en büyük tehlikelerden birinin ‘yüksekte çalışma’ olduğunu belirtti.

Son dönemlerde inşaat denetimlerinin artmasını ise umut verici olarak nitelendiren Ergun, çalışanlar ve işverenlerin ise bu çerçevede devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri için gerekli önlemleri almaları gerektiğini, İSG Uzmanlarının desteği ile işyerlerindeki tehlikelerin analiz edilmesi ve risk değerlendirme raporu hazırlanarak çalışanların eğitmesi gerektiğini ifade etti.

Ergun YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede bu konuya ilgili iş güvenliği yasası kapsamında, işverenler, çalışanlar ve iş yerindeki ziyaretçileri dahi kapsıyor.

İşletmelerin inşaat iş koluna bakacak olursak diğer sektörlere göre 4 kat daha fazla tehlikeli bir iş koludur. Yine bu iş kolundaki en büyük tehlikelerden biri ise yüksekte çalışmaktır. OSHA verilerine göre ortalama 3,4 metre yükseklikten düşen çalışanların yüzde 85’inin hayatını kaybettiği gözlemlendi.

Ülkemizde son dönemlerde inşaat denetimlerinin artması umut vericidir ancak bu denetimlerin sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerek. Ülkede az da olsa bir korku yayıldı. Fakat daha da sürdürülür olması gerek. İşverenlerin ise herhangi birinin denetimini beklemeksizin en başta güvenlik önlemlerini kendi can güvenlikleri için yapmaları gerek. Fakat ülkemizde önceden önlem almak yerine olay olduktan sonra önlem alıyoruz.

Yasa gereği de risk değerlendirme raporu hazırlanıp, rapor içeriği değerlendirmelerin de alınması gerekmektedir.”

“Önleyici tedbirler alınmalı”

Gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Ergün;

“Bir inşaatın çevresinin kapatılmasından tutun da, uyarı levhalarının konulması, topraklanmamış elektrik makineleri, işe uygun olmayan el aletleri, kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı kaplar, tehlikeli yükseklikte istifleme, kapatılmamış boşluklar, koruyucusuz makine kullanımı, baret ve yelek kullanımının çoğu kez hayati önemi vardır” dedi.

Fotoğraf: Burçin AYBARS