İnşaat yöneticisi tutuklandı
5. Kattan düşerek yaşamını yitiren Doğan Turan’ın ölümü ile ilgili olarak söz konusu inşaatın yöneticisi tutuklandı.
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Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana dün iş aramak için giden ve 5. Kattan düşerek yaşamını yitiren Doğan Turan’ın (E-41) ölümü ile ilgili olarak söz konusu inşaatın yöneticisi C.T.K. (E-53) tutuklandı.
Polis, ‘iş aramak’ için gittiği apartmanın 5. Katından düşerek Doğan Turan’ın yaşamanı yitirmesi ile ilgili, inşaatın yöneticisi C.T.K’nin ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olduğu’ nedeniyle tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
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Etiketler : inşaat, kaza, iş kaza, ölüm, Doğan Turan
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