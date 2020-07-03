İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yarın yapılacak
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor.
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KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor.
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, genel kurul yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Genel kurulda, faaliyet ve mali raporların sunulması ve Oda organlarının seçimi gerçekleştirilecek.
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